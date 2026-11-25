Знищена підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі та почала атакувати лінії електропередачі, від яких залежить живлення Одеси. Такий підхід дозволяє ворогу порушувати електропостачання міста, навіть не пошкоджуючи захищені підстанції та трансформатори. Саме через ці атаки Одеса кілька днів залишалася без світла, води та тепла.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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Удар по світлу

Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі Одеса кілька днів перебувала у складній ситуації. За словами депутата Одеської міської ради Петра Обухова, російські війська змінили тактику атак. Замість трансформаторів, підстанцій та об'єктів генерації вони почали бити по лініях електропередачі. Це дозволяє ворогу порушувати енергопостачання міста, не атакуючи безпосередньо захищені об'єкти.

Обухов пояснив, що захистити всі лінії електропередачі практично неможливо через їхню велику кількість та розташування за межами населених пунктів. Саме тому пошкодження таких об'єктів мало серйозні наслідки для Одеси.

"Ці ЛЕП майже неможливо всі захистити, їх там десятки тисяч цих опор. Вони всі знаходяться поза містами, тобто біля кожної не поставиш мобільну вогневу групу. Їх можна атакувати простими дронами", — зазначив депутат.

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Через пошкодження ліній Одеса втратила живлення з основних джерел. Без електрики зупинилися насоси водоканалу, а відсутність води вплинула й на роботу системи опалення. За словами Обухова, місто виявилося не готовим до такого розвитку подій, попри затверджений план стійкості. Депутат розповів, що особисто протягом двох діб майже не мав електроенергії. За цей час світло з'являлося лише приблизно на пів години. Згодом електропостачання частково відновили, і місто повернулося до стабілізаційних графіків.

Через відсутність тепла тимчасово не працювали школи. Також зупинявся електротранспорт. Для перевезення пасажирів місто використовує 27 гуманітарних автобусів, отриманих від українських та закордонних міст. Однак, на думку Обухова, такої кількості недостатньо для міста з мільйонним населенням.

План стійкості

План стійкості Одеси передбачав низку заходів, які мали допомогти місту пережити можливі тривалі відключення електроенергії. Однак останній блекаут показав, що частина необхідних рішень досі не реалізована. Особливо гостро постала проблема резервного живлення насосів, від яких залежить водопостачання. Обухов звернув увагу і на строки виконання запланованих робіт. Деякі заходи розраховані на кілька років, а реалізувати всі проєкти у короткий термін за чинними процедурами складно.

"Там багато заходів у цьому плані. Деякі з них із реалізацією через три роки, вони потрібні, вони класні, але називати це планом стійкості некоректно", — наголосив депутат.

Водночас у місті триває встановлення 43 блочно-модульних котелень. Вони мають забезпечувати теплом школи та лікарні у разі проблем із централізованим опаленням. Частина цих об'єктів, за прогнозом Обухова, може запрацювати до кінця року.

Проте депутат сумнівається, що такі котельні зможуть повністю розв'язати проблему. Адже для їхньої роботи також потрібна вода, а без резервного живлення насосів водоканалу забезпечити її подачу буде складно.

Готовність до зими

Оцінюючи підготовку міста до зими, Обухов наголосив, що Одеса поки не може вважатися повністю готовою до можливих масштабних відключень. Попередні заяви про стовідсоткову готовність не підтвердилися під час останнього блекауту. За оцінкою депутата, технічно забезпечити містян теплом і водою навіть під час тривалих відключень можливо. Однак для цього потрібно виконати всі ключові роботи, насамперед забезпечити резервним живленням магістральні насоси.

"Я сказав би, що це зроблено відсотків на 70%. Але все, що менше 100%, тут фактично те саме, що й нуль. Тобто якщо не будуть всі магістральні насоси заживлені, то вся інша підготовка просто не має сенсу", — пояснив Обухов.

Таким чином, головним викликом для Одеси залишається не лише відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів, а й забезпечення автономної роботи систем водопостачання та опалення. Саме від цього залежатиме, наскільки місто зможе витримати наступні тривалі відключення.

Раніше ми писали, що день, 25 листопада, російські війська знову атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки, підприємства та об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Також частина Одеси залишилася без електропостачання.

Також ми повідомляли, що в Одесі стабільна робота опалення залежить не лише від електроенергії та газу, а й від наявності води. Навіть автономні установки на великих котельнях не зможуть повноцінно працювати без водопостачання. Водночас місто отримує воду з одного джерела, що створює додаткові ризики під час російських атак.