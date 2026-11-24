Чоловік перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі стабільна робота опалення залежить не лише від електроенергії та газу, а й від наявності води. Навіть автономні установки на великих котельнях не зможуть повноцінно працювати без водопостачання. Водночас місто отримує воду з одного джерела, що створює додаткові ризики під час російських атак.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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Опалення в Одесі

Попри складну ситуацію з електропостачанням, теплопостачання в Одесі продовжує працювати. Однією з причин цього є наявність на великих котельнях когенераційних установок. Вони виробляють електроенергію з газу та дають змогу забезпечувати автономну роботу об'єктів теплової інфраструктури. Водночас така система залежить від стабільного водопостачання. Без води можливості когенераційних установок не допоможуть повноцінно забезпечувати місто теплом. Петро Обухов пояснив, що Одеса має певний рівень енергетичної автономії, однак він не може працювати без води.

"Зараз воно працює, зараз є. В принципі, коли є вода, то теплопостачання забезпечити можливо. Тому що у нас є великі когенераційні установки, які генерують електрику з газу. І вони стоять на великих котельнях. І, в принципі, ось такий рівень автономії є. Але без води він не має сенсу", — зазначив депутат.

Забезпечення водою

Під час масштабних перебоїв з електропостачанням в Одесі виникли проблеми й із водопостачанням. Коли водоканал не працював, міська влада задіяла резервний план. Зокрема, комунальні служби підвозили технічну воду до спеціальних цистерн, розміщених за визначеними адресами. Також у місті є бювети, обладнані генераторами. Вони можуть продовжувати працювати навіть тоді, коли немає централізованого електропостачання. Проте їхньої кількості недостатньо, щоб забезпечити потреби всіх мешканців. Обухов наголосив, що міська влада використовувала доступні їй можливості, але кардинально змінити ситуацію вони не могли.

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"Це в нас стандартний протокол. Коли не працює водоканал, у нас є такі цистерни з технічною водою, є адреси, на яких вони стоять, і комунальне підприємство підвозить туди воду. У нас є бювети, однак їх абсолютно недостатньо для того, щоб усе місто забезпечити", — розповів депутат.

За його словами, під час відсутності водопостачання роботу бюветів продовжували до 22:00.

Одеса вразлива через відсутність води

Одеса залишається вразливою до перебоїв із водопостачанням, оскільки все місто отримує воду з одного джерела — річки Дністер. Вона розташована приблизно за 60 кілометрів від міста. Через таку залежність створити запаси води, яких вистачило б для потреб усіх мешканців, практично неможливо. Петро Обухов пояснив, що саме ця особливість водопостачання створює додаткові ризики для міста під час масштабних відключень.

"Запаси води — це питання не має сенсу, тому що у нас вся вода в місті йде з річки Дністер за 60 кілометрів від міста. І саме тому є вразливість, тому що це одна така точка, від неї все залежить. І зробити запаси якісь там на все місто просто неможливо", — зазначив депутат.

Пункти незламності

Під час перебоїв з електропостачанням у місті також діяли пункти незламності. Для цього використовували приміщення районних адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг та різних комунальних установ. До роботи в такому режимі долучалися й магазини та торговельні центри. За словами Обухова, механізм роботи таких пунктів в Одесі вже відпрацьований. Тому їх розгортання не стало чимось незвичним для міста, адже подібний досвід мешканці мали й попередньої зими.

Депутат зазначив, що міські установи та приватні заклади переходили в режим пунктів незламності, щоб люди могли скористатися необхідною допомогою під час відключень.

"Це також відпрацьована технологія. У нас райадміністрації, ЦНАПи, різні комунальні установи — вони всі переходять у такий режим пунктів незламності, так само як магазини, торговельні центри. Я б не сказав, що це було якимось шоком чи чимось уже незвичним. Це було як зазвичай, як минулу зиму, на жаль", — підсумував Петро Обухов.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі розглядають можливість встановлення власних джерел тепла та електроенергії в багатоквартирних будинках. Це дозволило б зменшити залежність мешканців від централізованого опалення, яке особливо вразливе під час атак росіян. Міська влада готова обговорювати фінансову підтримку ОСББ, які захочуть долучитися до такого проєкту.

Також ми писали, що в Одесі затвердили тарифи на опалювальний сезон 2026–2027 років. Для населення вартість тепла залишили на рівні, який діяв до повномасштабного вторгнення. Для бюджетних установ і підприємств встановили інші розцінки. Скільки заплатять мешканці квартир у грудні, залежатиме від обсягу спожитого тепла.