Генератор біля будівлі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після масштабного знеструмлення Одеси та області енергетики стабілізували роботу системи й запровадили погодинні обмеження. Світло вимикатимуть за чергами протягом 24 листопада. Для кожної групи визначили окремі проміжки без електроенергії, однак графік може змінитися залежно від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

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Повідомлення про графіки. Фото: скриншот з ДТЕК

Графік відключень світла на Одещині

За розпорядженням НЕК "Укренерго" компанія ДТЕК "Одеські електромережі" застосовує графіки стабілізаційних відключень в Одесі та області. Обмеження заплановані до 24:00 24 листопада. Електроенергію вимикатимуть відповідно до визначених груп. За оприлюдненим графіком, години знеструмлення розподілені так:

Група 1.1 — 00:00–00:30, 08:00–10:30, 17:00–22:30.

Група 1.2 — 00:00–00:30, 08:00–13:30, 17:00–21:00.

Група 2.1 — 00:00–00:30, 08:00–13:30, 17:00–21:00.

Група 2.2 — 00:00–00:30, 08:00–13:30, 17:00–21:00.

Група 3.1 — 00:00–01:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00.

Група 3.2 — 00:00–03:00, 10:00–14:00, 20:30–24:00.

Група 4.1 — 12:00–17:00.

Група 4.2 — 12:00–17:00, 20:30–24:00.

Група 5.1 — 07:00–10:00, 13:30–17:00.

Група 5.2 — 07:00–08:30, 13:30–20:30.

Група 6.1 — 06:00–08:30, 13:30–20:30.

Група 6.2 — 06:00–08:30, 13:30–20:30.

Енергетики можуть змінювати розклад залежно від навантаження та стану енергосистеми.

Як курсуватиме електротранспорт

24 листопада трамваї та тролейбуси Одеси відновили роботу після масштабного знеструмлення. Водночас інтервали руху електротранспорту в середньому становитимуть 15–20 хвилин.

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Ремонтні роботи

Окрім цього, з 09:00 до 18:00 у Пересипському районі проводитимуть ремонтні роботи на електропідстанціях ДТЕК. Через це знеструмлять тягові підстанції, які живлять контактну мережу трамвайних маршрутів №1 та №7 на ділянці від вулиці Чорноморського Козацтва до вулиці 28-ї бригади.

На цей час передбачені такі зміни:

Трамвай №1 — не курсуватиме на маршруті "вул. Чорноморського Козацтва — завод Центроліт".

Трамвай №7 — працюватиме на ділянці "11-та станція Люстдорфської дороги — Херсонський сквер".

Для перевезення пасажирів організують роботу соціального автобуса "Пересипський міст — вул. 28-ї бригади" та маршруту С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат (вул. Семена Палія)".

Розклад соціальних автобусів

Автобус за маршрутом "Пересипський міст — вул. 28-ї бригади" відправлятиметься:

Від Пересипського мосту: 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45.

Від вулиці 28-ї бригади: 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 13:15, 14:15, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45.

Автобус маршруту С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат (вул. Семена Палія)" матиме такий розклад:

Від залізничного вокзалу (площа Старосінна): 06:20, 06:50, 08:00, 08:40, 09:10, 16:30, 17:30, 18:30, 19:50.

Від Дитячого комбінату (вул. Семена Палія): 06:45, 07:20, 07:50, 09:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:40.

Від Пересипського мосту пасажири зможуть пересісти на трамвай №7 та тролейбус №10, який курсує між вулицею Приморською та вулицею Інглезі. Також у місті посилять роботу автобусних маршрутів №145, 146, 190 та 232А.

Якщо ремонтні роботи завершать раніше й рух трамваїв відновлять, кількість соціальних автобусів можуть скоротити.

Додаткову інформацію про роботу соціальних автобусів можна отримати за телефонами інформаційного центру: (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77. Центр працює з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 20:00.

Як перевірити, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Зазначимо, на Одещині 24 листопада змінили рух приміських поїздів у колосівському напрямку. Частину рейсів тимчасово скасували, а один поїзд вирушить за зміненим маршрутом, що вплине на сполучення між населеними пунктами. Причина — відсутність напруги в контактній мережі. Пасажирам варто врахувати ці зміни під час планування поїздок.

Також, в Одесі розглядають можливість встановлення власних джерел тепла та електроенергії в багатоквартирних будинках. Це дозволило б зменшити залежність мешканців від централізованого опалення, яке особливо вразливе під час атак росіян. Міська влада готова обговорювати фінансову підтримку ОСББ, які захочуть долучитися до такого проєкту.