Генератор возле здания. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После масштабного отключения электроэнергии в Одессе и области энергетики стабилизировали работу системы и ввели почасовые ограничения. Свет будут отключать по очереди в течение 24 ноября. Для каждой группы определены отдельные промежутки времени без электроэнергии, однако график может измениться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Реклама

Сообщение о графиках. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

График отключений света в Одесской области

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" компания ДТЭК "Одесские электросети" применяет графики стабилизационных отключений в Одессе и области. Ограничения запланированы до 24:00 24 ноября. Электроэнергию будут отключать в соответствии с определенными группами. Согласно обнародованному графику, часы отключения распределены следующим образом:

Группа 1.1 — 00:00–00:30, 08:00–10:30, 17:00–22:30.

Группа 1.2 — 00:00–00:30, 08:00–13:30, 17:00–21:00.

Группа 2.1 — 00:00–00:30, 08:00–13:30, 17:00–21:00.

Группа 2.2 — 00:00–00:30, 08:00–13:30, 17:00–21:00.

Группа 3.1 — 00:00–01:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00.

Группа 3.2 — 00:00–03:00, 10:00–14:00, 20:30–24:00.

Группа 4.1 — 12:00–17:00.

Группа 4.2 — 12:00–17:00, 20:30–24:00.

Группа 5.1 — 07:00–10:00, 13:30–17:00.

Группа 5.2 — 07:00–08:30, 13:30–20:30.

Группа 6.1 — 06:00–08:30, 13:30–20:30.

Группа 6.2 — 06:00–08:30, 13:30–20:30.

Энергетики могут изменять расписание в зависимости от нагрузки и состояния энергосистемы.

Как будет курсировать электротранспорт

24 ноября трамваи и троллейбусы Одессы возобновили работу после масштабного отключения электроэнергии. При этом интервалы движения электротранспорта в среднем составят 15–20 минут.

Читайте также:

Ремонтные работы

Кроме того, с 09:00 до 18:00 в Пересыпском районе будут проводиться ремонтные работы на электроподстанциях ДТЭК. В связи с этим будут обесточены тяговые подстанции, питающие контактную сеть трамвайных маршрутов №1 и №7 на участке от улицы Черноморского Казачества до улицы 28-й бригады.

На это время предусмотрены следующие изменения:

Трамвай №1 — не будет курсировать по маршруту "ул. Черноморского казачества — завод Центролит".

Трамвай №7 — будет курсировать на участке "11-я станция Люстдорфской дороги — Херсонский сквер".

Для перевозки пассажиров организуют работу социального автобуса "Пересыпский мост — ул. 28-й бригады" и маршрута С2 "Железнодорожный вокзал — Детский комбинат (ул. Семена Палия)".

Расписание социальных автобусов

Автобус по маршруту "Пересыпский мост — ул. 28-й бригады" будет отправляться:

От Пересыпского моста: 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45.

От улицы 28-й бригады: 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 13:15, 14:15, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45.

Автобус маршрута С2 "Железнодорожный вокзал — Детский комбинат (ул. Семена Палия)" будет курсировать по следующему расписанию:

От железнодорожного вокзала (площадь Старосинная): 06:20, 06:50, 08:00, 08:40, 09:10, 16:30, 17:30, 18:30, 19:50.

От Детского комбината (ул. Семена Палия): 06:45, 07:20, 07:50, 09:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:40.

От Пересыпского моста пассажиры смогут пересесть на трамвай №7 и троллейбус №10, который курсирует между улицей Приморской и улицей Инглези. Также в городе будет усилена работа автобусных маршрутов № 145, 146, 190 и 232А.

Если ремонтные работы завершатся раньше и движение трамваев возобновят, количество социальных автобусов могут сократить.

Дополнительную информацию о работе социальных автобусов можно получить по телефонам информационного центра: (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77. Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Как проверить, когда появится электричество

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подав заявку на сайте ДТЭК.

Отметим, что в Одесской области 24 ноября изменили движение пригородных поездов в Колосовском направлении. Часть рейсов временно отменена, а один поезд будет следовать по измененному маршруту, что повлияет на сообщение между населенными пунктами. Причина — отсутствие напряжения в контактной сети. Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездок.

Кроме того, в Одессе рассматривают возможность установки собственных источников тепла и электроэнергии в многоквартирных домах. Это позволило бы уменьшить зависимость жителей от централизованного отопления, которое особенно уязвимо во время атак россиян. Городские власти готовы обсуждать финансовую поддержку ТСЖ, которые захотят присоединиться к такому проекту.