Люди набирають воду з автоцистерни. Фото: Новини.LIVE

В Одесі через пошкодження енергомереж після атак росіян виникли масштабні перебої зі світлом, водою та теплопостачанням. Місто тимчасово залишилося без трамваїв і тролейбусів, а школи наступного тижня працюватимуть дистанційно. Для жителів організували підвезення води та додаткові автобусні маршрути.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на НЕК "Укренерго", Одеську міську раду та міський департамент освіти.

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Одеса без світла

За інформацією "Укренерго", росіяни серйозно пошкодили магістральні електромережі, через які електроенергія надходить до Одеси та прилеглих населених пунктів. Через руйнування енергетики фізично не можуть передати споживачам необхідний обсяг електроенергії. Проблема полягає й у пошкодженні обладнання, яке забезпечує її передачу. Ремонтні бригади працювали протягом 21 листопада та всю ніч. Однак через повітряні тривоги й загрозу нових атак їм доводиться переривати роботи.

Вранці 22 листопада енергетики розпочали часткове відновлення живлення об'єктів критичної інфраструктури. Для інших споживачів фахівці готують резервні схеми електропостачання. Коли світло повернеться до всіх будинків, наразі невідомо. В "Укренерго" попереджають, що через значні пошкодження повне відновлення потребуватиме часу.

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Як працюватимуть школи й садочки

Через перебої з електроенергією, опаленням і водою з 23 до 27 листопада включно всі школи Одеси переходять на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалили відповідно до алгоритмів міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У департаменті освіти наголосили, що розуміють, що через тривалі відключення діти не завжди зможуть приєднатися до онлайн-уроків. Тому вчителі підготували відеозаписи занять, які учні зможуть переглядати у зручний час, коли матимуть електроенергію та доступ до інтернету. Щоб отримати такі уроки, батькам потрібно звернутися до класного керівника або директора школи.

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Дитячі садки працюватимуть в обмеженому режимі. З 23 до 27 листопада там відкриватимуть лише чергові групи для дітей працівників критичної інфраструктури. Чи працюватиме така група в конкретному закладі, батькам повідомить адміністрація садочка.

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Де набрати воду

За інформацією "Інфоксводоканалу", через масштабні знеструмлення після атак росіян частина насосного обладнання залишилася без електроживлення. Потужності генераторів недостатньо для роботи всіх об'єктів, тому значна частина Одеси та прилеглих населених пунктів тимчасово залишилася без централізованого водопостачання.

Наразі води немає в Київському районі Одеси, частині Хаджибейського та Пересипського районів, а також у низці населених пунктів Одеського району. Працівники водоканалу підтримують роботу обладнання там, де це технічно можливо.

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Через перебої з водопостачанням організували підвезення води автоцистернами. За повідомленням міської ради, з 09:00 вони мають працювати за такими адресами.

Київський район:

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вул. Корольова, 9;

вул. Корольова, 94;

вул. Сім'ї Глодан, 10;

вул. Наукова, 58.

Приморський район:

вул. Педагогічна, 46а;

вул. Транспортна, 8а.

Хаджибейський район:

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Тираспольське шосе, 25;

вул. Бугаївська, 46;

вул. Філатова, 54;

вул. Івана та Юрія Лип, 38.

Пересипський район:

парк Ентузіастів, біля входу;

вул. 28-ї бригади, 29, навпроти арки;

вул. Жоліо-Кюрі, 26;

просп. Князя Володимира Великого, 70;

вул. Лузанівська, 67, біля офісу КК "Клевер";

вул. Праведників світу, біля Слобідського ринку.

Вода в автоцистернах технічна. Фото: Новини.LIVE

Окрім автоцистерн, одесити можуть скористатися міськими бюветами, де воду відпускають безплатно. За оприлюдненим у лютому 2026 року переліком, у місті є 17 бюветних комплексів.

Київський район:

вул. Геранієва;

просп. Князя Ярослава Мудрого (Академіка Глушка), 1;

просп. Небесної Сотні, 14;

6-та станція Великого Фонтану;

вул. Просвіти, 1д, біля меморіалу 411-ї батареї.

Хаджибейський район:

вул. Іцхака Рабіна;

вул. Інглезі;

Михайлівський сквер;

вул. Дальницька, 25;

вул. Космонавтів, 17а.

Приморський район:

просп. Лесі Українки, 33;

Прохоровський сквер;

сквер Мечникова;

вул. Добровольців;

Старобазарний сквер.

Пересипський район:

вул. Кримська;

вул. Героїв оборони Одеси, 60в.

Як працює транспорт Одеси

Через відключення тягових підстанцій КП "Одесаміськелектротранс" 22 листопада в місті тимчасово зупинили всі трамваї та тролейбуси. Щоб пасажири могли дістатися потрібних районів, міська влада змінила роботу автобусів і запустила додатковий транспорт на окремих напрямках.

Замість електротранспорту працюють такі автобуси та маршрутні таксі:

Тролейбус №9: автобуси курсують між вул. Інглезі та вул. Рішельєвською з інтервалом приблизно 30–40 хвилин.

Трамвай №5: між Аркадією та залізничним вокзалом автобуси їздять орієнтовно раз на 60 хвилин.

Трамвай №10: маршрутне таксі №121 курсує від вул. Іцхака Рабіна до Тираспольської площі. Кількість автобусів збільшили.

Трамвай №20: маршрутне таксі №20 сполучає Херсонський сквер із Хаджибейським лиманом. Інтервал руху становить 60 хвилин.

Трамвай №27: на напрямку від Старосінної площі до Переправи збільшили кількість маршрутних таксі №220а.

Тролейбус №3: маршрутне таксі №233 курсує від Застави I до парку Шевченка з інтервалом 30–40 хвилин.

Трамваї №17 і №18: окремі ділянки їхніх маршрутів дублюють автобуси №127, №146 та №185.

Додатково запустили два автобуси №18тр від Куликового поля до 14-ї станції Великого Фонтану. Вартість проїзду в автобусах, які працюють у режимі маршрутного таксі, становить 25 гривень. Пільгові категорії пасажирів перевозять відповідно до чинного законодавства.

Де отримати допомогу

Поки енергетики відновлюють електромережі, на Одещині працюють 464 Пункти незламності, з них 278 в Одесі. У місті діє 161 комунальний пункт і ще 117, які облаштував відповідальний бізнес. Тут можна зарядити телефони та інші пристрої, скористатися інтернетом, зігрітися й отримати необхідну допомогу. За минулу добу до Пунктів незламності звернулися 372 людини, зокрема 325 в Одесі. Адреси та розташування найближчих пунктів доступні на офіційній мапі.

Люди заряджають телефони. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли про масовану атаку росіян на центр Одеси 18 листопада. Окупанти тричі атакували місто реактивними безпілотниками. Загинули четверо людей, ще 17 постраждали. Росіяни пошкодили житлові будинки, магазини, автомобілі та інші цивільні об'єкти. У 16 багатоквартирних будинках вибило 324 вікна.

Раніше Новини.LIVE розповідали про наслідки ударів росіян по підприємствах на Одещині 16 листопада. Окупанти пошкодили виробничі приміщення та обладнання, завдавши підприємцям значних збитків. Зокрема, на одному з підприємств із виробництва гофрокартону згоріла будівля разом із продукцією та технікою. Після пожежі рятувальники розбирали завали, а власники оцінювали масштаби руйнувань.