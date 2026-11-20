Рятувальник гасить вогонь. Фото: Одеська ОВА

Вранці 20 листопада росіяни атакували енергетичний об'єкт на Одещині. Через обстріл десятки тисяч родин залишилися без електрики, а близько 10:30 перебої зі світлом почалися по всій Одесі. Ситуацію ускладнює сильний штормовий вітер, який валить дерева та порушує рух міського електротранспорту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі, начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та повідомлення міських служб.

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Зруйнований росіянами енергооб'єкт на Одещині. Фото: ДТЕК Одеські електромережі

Обстріл енергооб'єкта на Одещині

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, через ранкову атаку росіян без електропостачання тимчасово залишилася 41 тисяча родин у частині Одеського та Роздільнянського районів. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, за попередніми даними, постраждалих немає. Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики розпочали огляд уцілілого обладнання та розбір завалів. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над відновленням електропостачання. У ДТЕК попередили, що ремонти потребуватимуть часу.

Масштабні відключення світла в Одесі

Близько 10:30 по всій Одесі почалися перебої з електропостачанням. За повідомленнями містян, світло зникло в багатьох районах, значна частина міста залишилася без електрики. Водночас в районі є небезпека ударів російськими дронами, тому до з'ясування ситуації енергетики приступлять після відбою.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Крім того, за розпорядженням НЕК "Укренерго", 20 листопада діють стабілізаційні відключення електроенергії. Водночас точна кількість знеструмлених споживачів безпосередньо в Одесі наразі невідома.

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Оновлено: Згідно з інформацією боту ДТЕК, електроенергію обіцяють повернути після 17:00. Проте час є попереднім і може коригуватися.

Штормовий вітер зупинив електротранспорт

Через відключення електроенергії тимчасово призупинено рух усіх трамваїв і тролейбусів. Ситуацію в місті ускладнює сильний штормовий вітер, який валить дерева.

Допис ОМР. Фото: скриншот

Новини.LIVE повідомляли про масовану атаку росіян на центр Одеси 18 листопада. Окупанти тричі атакували місто реактивними безпілотниками. Загинули четверо людей, ще 17 постраждали. Росіяни пошкодили житлові будинки, магазини, автомобілі та інші цивільні об'єкти. У 16 багатоквартирних будинках вибило 324 вікна.

Раніше Новини.LIVE розповідали про наслідки ударів росіян по підприємствах на Одещині 16 листопада. Окупанти пошкодили виробничі приміщення та обладнання, завдавши підприємцям значних збитків. Зокрема, на одному з підприємств із виробництва гофрокартону згоріла будівля разом із продукцією та технікою. Після пожежі рятувальники розбирали завали, а власники оцінювали масштаби руйнувань.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про нічну атаку росіян на Чорноморськ 15 листопада. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Окупанти пошкодили чотириповерхову адміністративну будівлю, житлові будинки, газову трубу та енергетичну інфраструктуру. На подвір'ї загорілися два автомобілі, а в одній із квартир рятувальники допомогли вибратися заблокованому чоловікові.