Спасатель тушит пожар. Фото: Одесская ОВА

Утром 20 ноября россияне атаковали энергетический объект в Одесской области. В результате обстрела десятки тысяч семей остались без электричества, а около 10:30 перебои с электричеством начались по всей Одессе. Ситуацию осложняет сильный штормовой ветер, который валит деревья и нарушает движение городского электротранспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети", начальника Одесской ОВА Олега Кипера и сообщения городских служб.

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Разрушенный россиянами энергообъект в Одесской области. Фото: ДТЭК Одесские электросети

Обстрел энергообъекта в Одесской области

По информации ДТЭК "Одесские электросети", из-за утренней атаки россиян без электроснабжения временно остались 41 тысяча семей в части Одесского и Раздельнянского районов. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Как только позволила обстановка с безопасностью, энергетики приступили к осмотру уцелевшего оборудования и разбору завалов. Специалисты оценивают масштабы повреждений и работают над восстановлением электроснабжения. В ДТЭК предупредили, что ремонтные работы займут время.

Масштабные отключения света в Одессе

Около 10:30 по всей Одессе начались перебои с электроснабжением. По сообщениям горожан, свет пропал во многих районах, значительная часть города осталась без электричества. В то же время в районе существует опасность ударов российских дронов, поэтому к выяснению ситуации энергетики приступят после отбоя.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Кроме того, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", 20 ноября действуют стабилизационные отключения электроэнергии. При этом точное количество обесточенных потребителей непосредственно в Одессе пока неизвестно.

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Обновлено: Согласно информации от бота ДТЭК, электроснабжение обещают восстановить после 17:00. Однако это предварительное время и может измениться.



Штормовой ветер остановил электротранспорт

Из-за отключения электроэнергии временно приостановлено движение всех трамваев и троллейбусов. Ситуацию в городе осложняет сильный штормовой ветер, который валит деревья.

Сообщение ОМР. Фото: скриншот

Новини.LIVE сообщали о массированной атаке россиян на центр Одессы 18 ноября. Оккупанты трижды атаковали город реактивными беспилотниками. Погибли четыре человека, ещё 17 пострадали. Россияне повредили жилые дома, магазины, автомобили и другие гражданские объекты. В 16 многоквартирных домах выбило 324 окна.

Ранее Новини.LIVE сообщали о последствиях ударов россиян по предприятиям в Одесской области 16 ноября. Оккупанты повредили производственные помещения и оборудование, нанеся предпринимателям значительный ущерб. В частности, на одном из предприятий по производству гофрокартона сгорело здание вместе с продукцией и техникой. После пожара спасатели разбирали завалы, а владельцы оценивали масштабы разрушений.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о ночной атаке россиян на Черноморск 15 ноября. В результате обстрела пострадали шесть человек. Оккупанты повредили четырёхэтажное административное здание, жилые дома, газопровод и энергетическую инфраструктуру. Во дворе загорелись два автомобиля, а в одной из квартир спасатели помогли выбраться заблокированному мужчине.