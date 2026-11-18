Дитина навчається дистанційно. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі батьки школярів нерідко до останнього не знають, чи навчатимуться їхні діти очно, чи залишаться вдома. Через часті повітряні тривоги питання дистанційного навчання стає дедалі актуальнішим. У департаменті освіти пояснили, що пізні повідомлення про дистанційку пов'язані зі шкільним харчуванням, адже заклади мають встигнути скасувати замовлення обідів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на засідання Комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями Одеської міської ради.

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Школи пізно повідомляють про дистанційку

За інформацією департаменту освіти, рішення про перехід шкіл на дистанційне навчання намагаються ухвалювати напередодні. Водночас батьки іноді отримують повідомлення лише о восьмій або дев'ятій вечора. В міськраді пояснили, що це пов'язано з організацією харчування дітей. Щодня школи визначають, скільки учнів наступного дня прийдуть на заняття та потребуватимуть обідів.

Класні керівники передають відповідну інформацію адміністрації, а вона повідомляє постачальників харчування. Якщо заклад переходить на дистанційне навчання, замовлення потрібно скасувати, щоб їжу не готували та не привозили даремно. У департаменті наголосили, що місто оплачує лише фактично надані порції. За дні, коли діти навчаються вдома, кошти на їхнє харчування не витрачають.

Додаткові гроші на обіди

Тема дистанційного навчання виникла під час обговорення фінансування шкільного харчування. Департамент освіти запропонував збільшити відповідний напрям програми на 45 млн грн, щоб забезпечити обіди для учнів до кінця року. За словами посадовців, на момент засідання на цей напрям передбачили 125 млн грн. Станом на початок листопада фактичні видатки становили 103 млн грн. Загалом у школах Одеси харчуються близько 69 тисяч дітей.

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Проблеми зі шкільними укриттями

Окрему увагу на комісії приділили й стану укриттів в школах. Зокрема, виявилося, що у ліцеї "Олімпієць" є проблема з вентиляцією в одному із захисних приміщень, розрахованому на 260 людей. За поясненням департаменту, укриття використовують із 2022 року. Згодом ним почали користуватися також учні Фонтанського ліцею, після чого виникли проблеми з циркуляцією повітря. У приміщенні встановили додаткову вентиляцію, однак вона не забезпечила необхідного результату. Наразі фахівці готують проєктно-кошторисну документацію для модернізації системи. Вирішити проблему планують у 2027 році. Інше укриття ліцею, розраховане на 50 осіб, за словами представників департаменту, працює належним чином.

Пожежна безпека у школах

Під час засідання комісії депутати порушили питання безпеки дітей у навчальних закладах Одеси. Їх занепокоїло, що частина протипожежних заходів досі залишається невиконаною, хоча на відповідні роботи передбачили бюджетні кошти. Один із присутніх депутатів наголосив, що сподіватися на відсутність надзвичайних ситуацій недостатньо. Він попередив про можливу кримінальну відповідальність у разі трагедії та закликав не ризикувати життям і здоров'ям школярів.

"Я сподіваюсь, що нічого не відбудеться. Сподіваюсь, що якщо щось станеться, всі понесуть відповідальність кримінальну в першу чергу, щоб розуміли, що ризикувати чужими дітьми не можна", — сказав Денис Карташов.

На протипожежні заходи у 2026 році передбачили близько 31 млн грн, однак за підсумками третього кварталу виконання становило приблизно 11 млн грн. Попри це, департамент освіти запропонував скоротити фінансування напряму на 1 млн грн.

Новини.LIVE писали, що на Одещині батьки скаржилися на шкільне харчування. Найбільше нарікань на початку навчального року надходило з Одеси, Нерубайської та Таїровської громад. Після звернень в області запровадили щоденний моніторинг харчування дітей. Перевірки їдалень вирішили проводити без попередження.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про результати перевірок шкільного харчування на Одещині. Станом на 4 листопада фахівці Держпродспоживслужби перевірили 627 закладів освіти. За виявлені порушення санітарних вимог відповідальним особам видали 200 приписів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі школярі змушені приносити власні лампи на уроки. Під час відключень електроенергії в деяких класах бракує освітлення, оскільки потужності шкільних генераторів недостатньо. Крім того, через холод окремі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання. За словами депутата Олега Звягіна, температура в деяких класах опускалася до +10 °C.