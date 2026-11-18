Ребёнок учится дистанционно. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе родители школьников нередко до последнего не знают, будут ли их дети учиться очно или останутся дома. Из-за частых воздушных тревог вопрос дистанционного обучения становится всё более актуальным. В департаменте образования пояснили, что поздние уведомления о дистанционном обучении связаны со школьным питанием, ведь учебные заведения должны успеть отменить заказы на обеды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание Комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями Одесского городского совета.

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Школы поздно сообщают о переходе на дистанционное обучение

По информации департамента образования, решение о переходе школ на дистанционное обучение стараются принимать накануне. В то же время родители иногда получают уведомления только в восемь или девять вечера. В горсовете пояснили, что это связано с организацией питания детей. Ежедневно школы определяют, сколько учеников на следующий день придут на занятия и будут нуждаться в обедах.

Классные руководители передают соответствующую информацию администрации, а она уведомляет поставщиков питания. Если учебное заведение переходит на дистанционное обучение, заказ нужно отменить, чтобы еду не готовили и не привозили зря. В департаменте подчеркнули, что город оплачивает только фактически предоставленные порции. За дни, когда дети учатся дома, средства на их питание не тратятся.

Дополнительные средства на обеды

Тема дистанционного обучения возникла во время обсуждения финансирования школьного питания. Департамент образования предложил увеличить соответствующее направление программы на 45 млн грн, чтобы обеспечить обеды для учеников до конца года. По словам чиновников, на момент заседания на это направление было предусмотрено 125 млн грн. По состоянию на начало ноября фактические расходы составили 103 млн грн. Всего в школах Одессы питаются около 69 тысяч детей.

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Проблемы со школьными укрытиями

Отдельное внимание на комиссии уделили и состоянию укрытий в школах. В частности, выяснилось, что в лицее «Олимпиец» есть проблема с вентиляцией в одном из защитных помещений, рассчитанном на 260 человек. По объяснению департамента, укрытие используется с 2022 года. Впоследствии им начали пользоваться также ученики Фонтанского лицея, после чего возникли проблемы с циркуляцией воздуха. В помещении установили дополнительную вентиляцию, однако она не обеспечила необходимого результата. В настоящее время специалисты готовят проектно-сметную документацию для модернизации системы. Решить проблему планируют в 2027 году. Другое укрытие лицея, рассчитанное на 50 человек, по словам представителей департамента, работает надлежащим образом.

Пожарная безопасность в школах

Во время заседания комиссии депутаты подняли вопрос безопасности детей в учебных заведениях Одессы. Их обеспокоило, что часть противопожарных мер до сих пор остается невыполненной, хотя на соответствующие работы были выделены бюджетные средства. Один из присутствующих депутатов подчеркнул, что надеяться на отсутствие чрезвычайных ситуаций недостаточно. Он предупредил о возможной уголовной ответственности в случае трагедии и призвал не рисковать жизнью и здоровьем школьников.

"Я надеюсь, что ничего не произойдет. Надеюсь, что если что-то случится, все понесут уголовную ответственность в первую очередь, чтобы понимали: рисковать чужими детьми нельзя", — сказал Денис Карташев.

На противопожарные меры в 2026 году предусмотрено около 31 млн грн, однако по итогам третьего квартала исполнение составило примерно 11 млн грн. Несмотря на это, департамент образования предложил сократить финансирование направления на 1 млн грн.

Новини.LIVE писали, что в Одесской области родители жаловались на школьное питание. Больше всего жалоб в начале учебного года поступало из Одессы, Нерубайской и Таировской общин. После обращений в области ввели ежедневный мониторинг питания детей. Проверки столовых решили проводить без предупреждения.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о результатах проверок школьного питания в Одесской области. По состоянию на 4 ноября специалисты Госпродпотребслужбы проверили 627 учебных заведений. За выявленные нарушения санитарных требований ответственным лицам выдали 200 предписаний.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе школьники вынуждены приносить на уроки собственные лампы. Во время отключений электроэнергии в некоторых классах не хватает освещения, поскольку мощности школьных генераторов недостаточно. Кроме того, из-за холода отдельные учебные заведения перешли на дистанционное обучение. По словам депутата Олега Звягина, температура в некоторых классах опускалась до +10 °C.