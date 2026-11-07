Школярі їдять за спільним столом. Фото: Держпродспоживслужба Одеської області

На Одещині продовжують перевіряти, чим годують дітей у школах та чи дотримуються там санітарних вимог. Результати свідчать, що проблеми з організацією харчування досі залишаються, а кількість приписів керівникам закладів зростає. Нові дані оприлюднили після чергового тижня перевірок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Перевірки харчування на Одещині

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, станом на 4 листопада фахівці перевірили вже 627 закладів освіти. За виявлені порушення санітарних вимог керівникам та підприємцям, які відповідають за харчування дітей, направили 200 приписів. Ще наприкінці жовтня таких приписів було 173. Отже, лише за два тижні їхня кількість зросла на 27, а перевірками охопили ще 117 закладів.

Тарілки зі стравами для школярів. Фото: Держпродспоживслужба Одеської області

Позапланові перевірки проводять за дорученням прем'єр-міністра України. Вони розпочалися у вересні та охоплюють заклади освіти по всій області.

Профілактика отруєнь серед дітей

Крім перевірок їдалень, фахівці Держпродспоживслужби проводять бесіди щодо запобігання кишковим інфекціям і харчовим отруєнням. Жителям Одещини пояснюють, як уберегтися від захворювань та яких правил безпеки харчування потрібно дотримуватися.

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Фахівчиня проводить заняття для школярів. Фото: Держпродспоживслужба Одеської області

Протягом тижня спеціалісти провели 257 таких бесід і розповсюдили 227 інформаційних пам'яток. У школах області проводять і заняття про шкоду куріння. За звітний період фахівці організували 49 бесід та три лекції, а також роздали учням 128 пам'яток про вплив тютюну й тютюнового диму на здоров'я.

Попередні перевірки шкільних їдалень

Як розповідали Новини.LIVE, порушення в організації харчування дітей на Одещині фіксували й раніше. Ще на початку жовтня в області перевірили 438 закладів освіти та видали 148 приписів. Перевірки посилили на тлі скарг батьків на шкільні обіди. Інспектори контролювали дотримання санітарних вимог під час організації харчування дітей.

Раніше Новини.LIVE писали, що проблеми зі шкільними обідами почали активно обговорювати ще у вересні, коли батьки поскаржилися на харчування дітей в Одесі, Нерубайській та Таїровській громадах. Після звернень в області запровадили щоденний моніторинг їдалень. Тоді директор обласного департаменту освіти Олександр Лончак заявив, що перевірки проводитимуть без попередження. Особливу увагу мали приділяти якості продуктів, розміру порцій, приготуванню та подачі страв.