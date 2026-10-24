Діти в їдальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині тривають перевірки шкільного харчування. Фахівці станом на кінець жовтня вже обстежили понад 500 закладів освіти. У третині виявили недоліки, які мають усунути. Водночас у регіоні проводять заходи для запобігання харчовим отруєнням та інфекціям. Крім того, школярам розповідають про шкоду куріння та його наслідки для здоров’я.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, передає Новини.LIVE.

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Порушення у шкільних їдальнях

На Одещині з 8 вересня перевіряють, як організоване харчування дітей у школах. Фахівці звертають увагу на дотримання санітарних вимог і правил, від яких залежить безпека учнів. Станом на 21 жовтня перевірили 510 закладів освіти. За результатами перевірок видали 173 приписи з вимогою усунути виявлені порушення. Які саме недоліки зафіксували та в яких школах, у повідомленні не уточнили.

Перевірки проводять за дорученням прем'єр-міністра України та відповідно до листа Держпродспоживслужби. Вони мають допомогти виявити проблеми в організації шкільного харчування та запобігти ризикам для здоров'я дітей.

Профілактика захворювань

Окрім перевірок їдалень, на Одещині проводять заходи для запобігання харчовим отруєнням і гострим кишковим інфекціям. Жителям області пояснюють, як правильно поводитися з продуктами та зменшити ризик захворювань.

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Фахівці вже провели 157 профілактичних бесід і поширили 151 інформаційну пам'ятку. Корисні рекомендації також публікують на офіційних ресурсах районних військових адміністрацій і територіальних громад.

Окрему увагу приділяють шкоді куріння серед дітей і підлітків. Школярам розповідають про вплив тютюну на організм та можливі наслідки для здоров'я. Загалом в області провели 43 лекції та бесіди, а також поширили 53 тематичні пам'ятки.

Скандали з харчуванням

Зазначимо, на початку вересня стався скандал, пов’язаний із організацією шкільного харчування. Батьки почали скаржитися на обіди, найчастіше з Одеси, Нерубайської та Таїровської громад. Інцидент привернув увагу обласної влади, яка після звернень запровадила щоденний моніторинг харчування в школах. Також проводилися позапланові перевірки шкільних їдалень — контроль охоплював ті заклади, де виникали зауваження до якості й організації харчування.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині викладач училища під час уроку інформатики кілька разів ударив 15-річного учня по голові та схопив його за одяг. Побиття потрапило на відео, яке поширилося в соцмережах. Після розголосу педагога звільнили, а поліція приїхала до закладу та почала з'ясовувати обставини інциденту.

Також раніше Новини.LIVE повідомляли про плани Одеської міськради забезпечити безоплатним гарячим харчуванням понад 90 тисяч одеських школярів. Для організації харчування передбачали кілька способів приготування та доставки страв, а кількість власних харчоблоків планували збільшити до 71.