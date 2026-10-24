Дети в столовой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области продолжаются проверки школьного питания. По состоянию на конец октября специалисты уже проверили более 500 учебных заведений. В трети из них выявлены недостатки, которые необходимо устранить. В то же время в регионе проводятся мероприятия по предотвращению пищевых отравлений и инфекций. Кроме того, школьникам рассказывают о вреде курения и его последствиях для здоровья.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, передает Новини.LIVE.

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Нарушения в школьных столовых

В Одесской области с 8 сентября проверяют, как организовано питание детей в школах. Специалисты обращают внимание на соблюдение санитарных требований и правил, от которых зависит безопасность учеников. По состоянию на 21 октября проверено 510 учебных заведений. По результатам проверок выдано 173 предписания с требованием устранить выявленные нарушения. Какие именно недостатки зафиксировали и в каких школах, в сообщении не уточняется.

Проверки проводятся по поручению премьер-министра Украины и в соответствии с письмом Госпродпотребслужбы. Они должны помочь выявить проблемы в организации школьного питания и предотвратить риски для здоровья детей.

Профилактика заболеваний

Помимо проверок столовых, в Одесской области проводятся мероприятия по предотвращению пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Жителям области объясняют, как правильно обращаться с продуктами и снизить риск заболеваний.

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Специалисты уже провели 157 профилактических бесед и распространили 151 информационную памятку. Полезные рекомендации также публикуются на официальных ресурсах районных военных администраций и территориальных общин.

Особое внимание уделяется вреду курения среди детей и подростков. Школьникам рассказывают о влиянии табака на организм и возможных последствиях для здоровья. Всего в области провели 43 лекции и беседы, а также распространили 53 тематические памятки.

Скандалы с питанием

Отметим, что в начале сентября произошел скандал, связанный с организацией школьного питания. Родители начали жаловаться на обеды, чаще всего из Одесской, Нерубайской и Таировской общин. Инцидент привлек внимание областных властей, которые после обращений ввели ежедневный мониторинг питания в школах. Также проводились внеплановые проверки школьных столовых — контроль охватывал те заведения, где возникали замечания по качеству и организации питания.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области преподаватель училища во время урока информатики несколько раз ударил 15-летнего ученика по голове и схватил его за одежду. Избиение попало на видео, которое распространилось в соцсетях. После огласки педагога уволили, а полиция прибыла в учебное заведение и начала выяснять обстоятельства инцидента.

Также ранее Новини.LIVE сообщали о планах Одесского горсовета обеспечить бесплатным горячим питанием более 90 тысяч одесских школьников. Для организации питания предусматривались несколько способов приготовления и доставки блюд, а количество собственных пищеблоков планировалось увеличить до 71.