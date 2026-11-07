Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине из-за нарушений в школьных столовых выдали 200 предписаний

На Одесчине из-за нарушений в школьных столовых выдали 200 предписаний

Ua ru
7 ноября 2026 11:42
На Одесчине проверили 627 учебных заведений: выдали 200 предписаний Госпродпотребслужба Одесской области
Школьники обедают за общим столом. Фото: Госпродпотребслужба Одесской области

В Одесской области продолжают проверять, чем кормят детей в школах и соблюдаются ли там санитарные требования. Результаты показывают, что проблемы с организацией питания по-прежнему остаются, а количество предписаний, выданных руководителям учебных заведений, растет. Новые данные были обнародованы после очередной недели проверок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Реклама

Проверки питания в Одесской области

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, по состоянию на 4 ноября специалисты проверили уже 627 учебных заведений. За выявленные нарушения санитарных требований руководителям и предпринимателям, ответственным за питание детей, было направлено 200 предписаний. Еще в конце октября таких предписаний было 173. Таким образом, всего за две недели их количество выросло на 27, а проверками охватили еще 117 учреждений.

Готові обіди на столі
Тарелки с блюдами для школьников. Фото: Госпродпотребслужба Одесской области

Внеплановые проверки проводятся по поручению премьер-министра Украины. Они начались в сентябре и охватывают учебные заведения по всей области.

Профилактика отравлений среди детей

Помимо проверок столовых специалисты Госпродпотребслужбы проводят беседы по профилактике кишечных инфекций и пищевых отравлений. Жителям Одесской области объясняют, как уберечься от заболеваний и каких правил безопасности питания следует придерживаться.

Читайте также:
Бесіда з учнями у класі
Специалистка проводит занятия для школьников. Фото: Госпродпотребслужба Одесской области

В течение недели специалисты провели 257 таких бесед и распространили 227 информационных памятных листовок. В школах области также проводятся занятия о вреде курения. За отчетный период специалисты организовали 49 бесед и три лекции, а также раздали ученикам 128 памятных листовок о влиянии табака и табачного дыма на здоровье.

Предварительные проверки школьных столовых

Как сообщали Новини.LIVE, нарушения в организации питания детей в Одесской области фиксировались и ранее. Еще в начале октября в области проверили 438 учебных заведений и выдали 148 предписаний. Проверки усилили на фоне жалоб родителей на школьные обеды. Инспекторы контролировали соблюдение санитарных требований при организации питания детей.

Ранее Новини.LIVE писали, что проблемы со школьными обедами начали активно обсуждать ещё в сентябре, когда родители пожаловались на питание детей в Одессе, Нерубайской и Таировской общинах. После обращений в области ввели ежедневный мониторинг столовых. Тогда директор областного департамента образования Александр Лончак заявил, что проверки будут проводиться без предупреждения. Особое внимание должно было уделяться качеству продуктов, размеру порций, приготовлению и подаче блюд.

школы питание дети Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации