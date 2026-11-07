Школьники обедают за общим столом. Фото: Госпродпотребслужба Одесской области

В Одесской области продолжают проверять, чем кормят детей в школах и соблюдаются ли там санитарные требования. Результаты показывают, что проблемы с организацией питания по-прежнему остаются, а количество предписаний, выданных руководителям учебных заведений, растет. Новые данные были обнародованы после очередной недели проверок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Проверки питания в Одесской области

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, по состоянию на 4 ноября специалисты проверили уже 627 учебных заведений. За выявленные нарушения санитарных требований руководителям и предпринимателям, ответственным за питание детей, было направлено 200 предписаний. Еще в конце октября таких предписаний было 173. Таким образом, всего за две недели их количество выросло на 27, а проверками охватили еще 117 учреждений.

Тарелки с блюдами для школьников. Фото: Госпродпотребслужба Одесской области

Внеплановые проверки проводятся по поручению премьер-министра Украины. Они начались в сентябре и охватывают учебные заведения по всей области.

Профилактика отравлений среди детей

Помимо проверок столовых специалисты Госпродпотребслужбы проводят беседы по профилактике кишечных инфекций и пищевых отравлений. Жителям Одесской области объясняют, как уберечься от заболеваний и каких правил безопасности питания следует придерживаться.

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В течение недели специалисты провели 257 таких бесед и распространили 227 информационных памятных листовок. В школах области также проводятся занятия о вреде курения. За отчетный период специалисты организовали 49 бесед и три лекции, а также раздали ученикам 128 памятных листовок о влиянии табака и табачного дыма на здоровье.

Предварительные проверки школьных столовых

Как сообщали Новини.LIVE, нарушения в организации питания детей в Одесской области фиксировались и ранее. Еще в начале октября в области проверили 438 учебных заведений и выдали 148 предписаний. Проверки усилили на фоне жалоб родителей на школьные обеды. Инспекторы контролировали соблюдение санитарных требований при организации питания детей.

Ранее Новини.LIVE писали, что проблемы со школьными обедами начали активно обсуждать ещё в сентябре, когда родители пожаловались на питание детей в Одессе, Нерубайской и Таировской общинах. После обращений в области ввели ежедневный мониторинг столовых. Тогда директор областного департамента образования Александр Лончак заявил, что проверки будут проводиться без предупреждения. Особое внимание должно было уделяться качеству продуктов, размеру порций, приготовлению и подаче блюд.