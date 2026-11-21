Людина виходить з тролейбуса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні одесити користуватимуться громадським транспортом за тарифами, які діють після літнього подорожчання маршруток. Найдорожчими залишаються поїздки приватними автобусами. Трамваї та тролейбуси коштують дешевше, а на окремих соціальних маршрутах проїзд досі безкоштовний.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду та інформацію міських перевізників.

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Вартість проїзду в Одесі

За чинними тарифами одна поїздка в одеському трамваї або тролейбусі коштує 15 гривень. У міських маршрутках пасажири платять 25 гривень. Таку ціну запровадили 27 червня 2026 року. До підвищення проїзд коштував 20 гривень.

Чому подорожчали маршрутки

У червні вартість проїзду в приватних автобусах зросла на п'ять гривень, або на 25%. Перевізники пояснювали необхідність перегляду тарифів збільшенням витрат на роботу транспорту. У своїх розрахунках вони називали економічно обґрунтовану вартість поїздки від 32 до 45 гривень. Проте погоджений тариф становив 25 гривень.

Безкоштовний транспорт у місті

В Одесі також використовують соціальні автобуси, на яких пасажири можуть їздити безкоштовно. Їх залучають, зокрема, для перевезень у періоди, коли рух електротранспорту ускладнений. Однак кількість таких автобусів і схеми їхнього руху можуть змінюватися залежно від технічної готовності машин та ситуації на маршрутах.

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Новини.LIVE повідомляли, що для побутових клієнтів Нафтогазу в Одесі ціна на голубе паливо залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Окремо містяни сплачуватимуть за доставку газу, тариф на яку становить 1,308 грн за кубометр із ПДВ. Щомісячну плату за розподіл розраховують за обсягами попереднього споживання, тому вона не залежить від кількості газу, використаного саме у грудні.

Також Новини.LIVE писали, скільки одесити платитимуть за світло, воду і опалення у грудні. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 гривні за кВт·год. Для будинків з електроопаленням за встановлених умов діятиме пільговий тариф 2,64 гривні за кВт·год. Водночас вартість одного кубометра води становить 36,70 грн із ПДВ. За водовідведення потрібно сплатити ще 28,83 грн. За опалення у грудні одесити платитимуть — 1 813,94 грн за гігакалорію. А для бюджетних установ, підприємств і релігійних організацій затвердили інші розцінки.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, які будуть тарифи на вивезення сміття у грудні в Одесі. Мешканці багатоповерхівок заплатять менше, ніж у приватному секторі.