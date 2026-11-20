Баки зі сміттям на вулиці в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні в Одесі вартість вивезення побутових відходів залежатиме від району та типу житла. Єдиного тарифу для всього міста немає, адже кожну територію обслуговує окреме підприємство. Мешканці багатоповерхівок платять менше, ніж у приватному секторі, а суму нараховують за кількістю людей.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Вивезення сміття в Одесі: вартість

За останніми оприлюдненими розцінками, для мешканців багатоквартирних будинків вартість послуги становить від 33,99 до 35,49 грн на людину щомісяця. Сума залежить від компанії, яка обслуговує конкретний район міста.

Тарифи для багатоповерхівок:

Пересипський район, "Еко-Ренесанс" — 35,49 грн;

Приморський район, "ТВ-Серрус" — 34,80 грн;

Хаджибейський район, КП "Одескомунтранс" — 34,13 грн;

Київський район, "Кліар-Сіті" — 33,99 грн.

Тарифи для приватних будинків

У приватному секторі вивезення побутових відходів коштує дорожче. За оприлюдненими тарифами, щомісячна плата становить від 58,68 до 61,26 грн на людину.

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Для приватних домоволодінь діють такі розцінки:

Пересипський район, "Еко-Ренесанс" — 61,26 грн;

Приморський район, "ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

Хаджибейський район, КП "Одескомунтранс" — 58,89 грн;

Київський район, "Кліар-Сіті" — 58,68 грн.

Різниця у вартості послуги для багатоповерхівок і приватних будинків пов'язана з нормами накопичення побутових відходів та умовами їх збирання.

Скільки заплатить родина

Плату за вивезення сміття розраховують за кількістю осіб, за яких проводять нарахування. Тому навіть у межах одного району суми в платіжках можуть відрізнятися. Наприклад, для родини з трьох людей у багатоповерхівці щомісячна вартість послуги становитиме приблизно від 102 до 106 грн залежно від перевізника. У приватному будинку така сама родина платитиме від 176 до 184 грн за місяць.

Новини.LIVE повідомляли, що для побутових клієнтів Нафтогазу в Одесі ціна на голубе паливо залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Окремо містяни сплачуватимуть за доставку газу, тариф на яку становить 1,308 грн за кубометр із ПДВ. Щомісячну плату за розподіл розраховують за обсягами попереднього споживання, тому вона не залежить від кількості газу, використаного саме у грудні.

Також Новини.LIVE писали, скільки одесити платитимуть за світло і воду у грудні. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 гривні за кВт·год. Для будинків з електроопаленням за встановлених умов діятиме пільговий тариф 2,64 гривні за кВт·год. Водночас вартість одного кубометра води становить 36,70 грн із ПДВ. За водовідведення потрібно сплатити ще 28,83 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки одесити платитимуть за опалення у грудні. Для населення тариф залишили без змін — 1 813,94 грн за гігакалорію. Водночас для бюджетних установ, підприємств і релігійних організацій затвердили інші розцінки. Остаточна сума в платіжках залежатиме від обсягу спожитого тепла та особливостей його розподілу між квартирами.