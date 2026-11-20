Мусорные баки на улице в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре в Одессе стоимость вывоза бытовых отходов будет зависеть от района и типа жилья. Единого тарифа для всего города нет, ведь каждую территорию обслуживает отдельное предприятие. Жители многоэтажек платят меньше, чем в частном секторе, а сумму начисляют исходя из количества человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Вывоз мусора в Одессе: стоимость

Согласно последним обнародованным расценкам, для жителей многоквартирных домов стоимость услуги составляет от 33,99 до 35,49 грн на человека ежемесячно. Сумма зависит от компании, обслуживающей конкретный район города.

Тарифы для многоэтажек:

Пересыпский район, "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн;

Приморский район, "ТВ-Серрус" — 34,80 грн;

Хаджибейский район, КП "Одескоммунтранс" — 34,13 грн;

Киевский район, "Клиар-Сити" — 33,99 грн.

Тарифы для частных домов

В частном секторе вывоз бытовых отходов обходится дороже. Согласно обнародованным тарифам, ежемесячная плата составляет от 58,68 до 61,26 грн на человека.

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Для частных домовладений действуют следующие расценки:

Пересипский район, "Эко-Ренессанс" — 61,26 грн;

Приморский район, "ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

Хаджибейский район, КП "Одескоммунтранс" — 58,89 грн;

Киевский район, "Клиар-Сити" — 58,68 грн.

Разница в стоимости услуги для многоэтажек и частных домов связана с нормами образования бытовых отходов и условиями их сбора.

Сколько заплатит семья

Плата за вывоз мусора рассчитывается исходя из количества человек, на которых производится начисление. Поэтому даже в пределах одного района суммы в платежках могут отличаться. Например, для семьи из трех человек в многоэтажном доме ежемесячная стоимость услуги составит примерно от 102 до 106 грн в зависимости от перевозчика. В частном доме такая же семья будет платить от 176 до 184 грн в месяц.

Новини.LIVE сообщали, что для бытовых клиентов «Нафтогаза» в Одессе цена на голубое топливо останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Отдельно горожане будут платить за доставку газа, тариф на которую составляет 1,308 грн за кубометр с НДС. Ежемесячную плату за распределение рассчитывают исходя из объемов предыдущего потребления, поэтому она не зависит от количества газа, использованного именно в декабре.

Также Новини.LIVE писали, сколько одесситы будут платить за свет и воду в декабре. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт·ч. Для домов с электроотоплением при установленных условиях будет действовать льготный тариф 2,64 гривны за кВт·ч. В то же время стоимость одного кубометра воды составляет 36,70 грн с НДС. За водоотведение нужно заплатить еще 28,83 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько одесситы будут платить за отопление в декабре. Для населения тариф оставили без изменений — 1 813,94 грн за гигакалорию. В то же время для бюджетных учреждений, предприятий и религиозных организаций утвердили другие расценки. Окончательная сумма в счетах будет зависеть от объема потребленного тепла и особенностей его распределения между квартирами.