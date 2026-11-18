Дівчина гріється біля батареї опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі затвердили тарифи на опалювальний сезон 2026–2027 років. Для населення вартість тепла залишили на рівні, який діяв до повномасштабного вторгнення. Для бюджетних установ і підприємств встановили інші розцінки. Скільки заплатять мешканці квартир у грудні, залежатиме від обсягу спожитого тепла.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на КП "Теплопостачання міста Одеси".

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Ціни на опалення в Одесі

За інформацією підприємства, 5 листопада Одеська міська військова адміністрація затвердила тарифи на теплову енергію, а уже 9 листопада розпорядження набуло чинності. Для населення вартість однієї гігакалорії становить 1 813,94 грн із ПДВ. Саме цю ціну застосовуватимуть для побутових споживачів КП "Теплопостачання міста Одеси".

Для інших категорій затвердили такі розцінки:

бюджетні установи — 5 354,12 грн/Гкал;

інші споживачі — 6 458,10 грн/Гкал;

релігійні організації — 5 797,86 грн/Гкал.

Для мешканців будинків з автономними системами опалення, які обслуговує це комунальне підприємство, тариф також становить 1 813,94 грн/Гкал.

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Чому тариф не підвищили

В Україні під час воєнного стану діє заборона на підвищення тарифів на опалення для населення. Тому одесити продовжують платити за цінами, які діяли станом на 24 лютого 2022 року. Це передбачає закон № 2479-IX. Заборона діятиме протягом воєнного стану та ще шість місяців після місяця його завершення.

Як рахують плату за тепло

Сума в платіжці залежить від того, скільки тепла спожив будинок. Якщо в ньому є загальний лічильник, комунальники беруть його показники та розподіляють витрати між квартирами за встановленими правилами. Під час розрахунку враховують площу квартири та частку тепла, витраченого на опалення під'їздів й інших спільних приміщень. Тому навіть за незмінного тарифу суми в платіжках можуть відрізнятися.

Новини.LIVE повідомляли, що для побутових клієнтів Нафтогазу в Одесі ціна на голубе паливо залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Окремо містяни сплачуватимуть за доставку газу, тариф на яку становить 1,308 грн за кубометр із ПДВ. Щомісячну плату за розподіл розраховують за обсягами попереднього споживання, тому вона не залежить від кількості газу, використаного саме у грудні.

Також Новини.LIVE писали, скільки одесити платитимуть за електроенергію у грудні. Уряд продовжив дію чинних тарифів до 30 квітня 2027 року. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 гривні за кВт·год. Для будинків з електроопаленням за встановлених умов діятиме пільговий тариф 2,64 гривні за кВт·год.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи вистачає їм зарплати на повсякденні потреби. Деякі містяни зізналися, що майже всі гроші витрачають на продукти та комунальні послуги. Родинам із дітьми складно оплачувати гуртки й додаткові заняття, а підготовка до відключень світла потребує значних коштів. Частина опитаних намагається відкладати гроші на лікування та непередбачені витрати.