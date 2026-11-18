Девушка греется у батареи отопления. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе утвердили тарифы на отопительный сезон 2026–2027 годов. Для населения стоимость тепла оставили на уровне, действовавшем до полномасштабного вторжения. Для бюджетных учреждений и предприятий установили другие расценки. Сколько заплатят жильцы квартир в декабре, будет зависеть от объема потребленного тепла.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КП "Теплоснабжение города Одессы".

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Цены на отопление в Одессе

По информации предприятия, 5 ноября Одесская городская военная администрация утвердила тарифы на тепловую энергию, а уже 9 ноября распоряжение вступило в силу. Для населения стоимость одной гигакалории составляет 1 813,94 грн с НДС. Именно эту цену будет применять для бытовых потребителей КП "Теплоснабжение города Одессы".

Для других категорий утвердили следующие расценки:

бюджетные учреждения — 5 354,12 грн/Гкал;

прочие потребители — 6 458,10 грн/Гкал;

религиозные организации — 5 797,86 грн/Гкал.

Для жителей домов с автономными системами отопления, которые обслуживает это коммунальное предприятие, тариф также составляет 1 813,94 грн/Гкал.

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Почему тариф не повысили

В Украине во время военного положения действует запрет на повышение тарифов на отопление для населения. Поэтому одесситы продолжают платить по ценам, действовавшим по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это предусмотрено законом № 2479-IX. Запрет будет действовать в течение военного положения и ещё шесть месяцев после месяца его окончания.

Как рассчитывается плата за тепло

Сумма в счете зависит от того, сколько тепла потребляет дом. Если в нем установлен общий счетчик, коммунальщики берут его показания и распределяют расходы между квартирами по установленным правилам. При расчете учитываются площадь квартиры и доля тепла, затраченного на отопление подъездов и других общих помещений. Поэтому даже при неизменном тарифе суммы в счетах могут различаться.

Новини.LIVE сообщали, что для бытовых клиентов "Нафтогаза" в Одессе цена на "голубое топливо" останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Отдельно горожане будут платить за доставку газа, тариф на которую составляет 1,308 грн за кубометр с НДС. Ежемесячную плату за распределение рассчитывают исходя из объемов предыдущего потребления, поэтому она не зависит от количества газа, использованного именно в декабре.

Также Новини.LIVE писали, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в декабре. Правительство продлило действие действующих тарифов до 30 апреля 2027 года. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт·ч. Для домов с электроотоплением при установленных условиях будет действовать льготный тариф 2,64 гривны за кВт·ч.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, хватает ли им зарплаты на повседневные нужды. Некоторые горожане признались, что почти все деньги тратят на продукты и коммунальные услуги. Семьям с детьми сложно оплачивать кружки и дополнительные занятия, а подготовка к отключениям света требует значительных средств. Часть опрошенных пытается откладывать деньги на лечение и непредвиденные расходы.