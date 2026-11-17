Людина перевіряє лічильник газу. Фото: Новини.LIVE

У грудні для клієнтів Нафтогазу в Одесі залишиться фіксована ціна природного газу. Компанія продовжила дію тарифу до кінця квітня наступного року, тому сезонного подорожчання не передбачено. Проте одесити отримуватимуть окремі нарахування за доставку газу, які залежать від обсягів попереднього споживання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГК "Нафтогаз України" та НКРЕКП.

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Вартість кубометра газу

За інформацією Нафтогазу, для клієнтів компанії діє тарифний план "Фіксований". Ціна природного газу становить 7,96 грн за кубометр із ПДВ. Тариф установлено на період із 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Отже, у грудні для побутових споживачів, які користуються цим планом, вартість газу залишиться незмінною.

Тариф на доставку газу

Для побутових споживачів АТ "Одесагаз" діє тариф на розподіл природного газу 1,09 грн за кубометр на місяць без ПДВ, або 1,308 грн із ПДВ. Таку ціну передбачає постанова НКРЕКП № 2154 від 19 грудня 2025 року. Для населення вона застосовується протягом воєнного стану та шести місяців після місяця його припинення або скасування.

Водночас місячну плату за доставку не визначають лише за кубометрами, використаними у грудні. Її розраховують на основі річної замовленої потужності, яку розподіляють на 12 платежів. Тому навіть за невеликого споживання газу в окремому місяці рахунок за розподіл може залишатися.

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Коли оплачувати рахунки

В АТ "Одесагаз" нагадали, що порядок передачі показників газових лічильників для жителів Одеси та області не змінився. Дані потрібно подавати щомісяця з 1 до 5 числа включно, навіть якщо газом не користувалися. Зробити це можна через сайт компанії, особистий кабінет, Telegram- і Viber-боти або за телефоном (048) 705-39-09. Встановлювати нові застосунки для цього не потрібно.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи вистачає їм зарплати на повсякденні потреби. Деякі містяни зізналися, що майже всі гроші витрачають на продукти та комунальні послуги. Родинам із дітьми складно оплачувати гуртки й додаткові заняття, а підготовка до відключень світла потребує значних коштів. Частина опитаних намагається відкладати гроші на лікування та непередбачені витрати.

Також Новини.LIVE писали, скільки одесити платитимуть за електроенергію у грудні. Уряд продовжив дію чинних тарифів до 30 квітня 2027 року. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 гривні за кВт·год. Для будинків з електроопаленням за встановлених умов діятиме пільговий тариф 2,64 гривні за кВт·год.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що в одеських школах діти змушені приносити власні лампи на уроки. Під час відключень електроенергії в деяких класах бракує освітлення, тому школярам складно навіть розгледіти написане на дошці. Хоча заклади освіти мають 428 генераторів, потужності частини обладнання вистачає лише для роботи укриттів, коридорів та окремих кабінетів.