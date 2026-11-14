Людина перевіряє газовий лічильник. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області споживачам газу не потрібно встановлювати нові застосунки чи змінювати звичний спосіб передачі показників лічильників. В АТ "Одесагаз" відреагували на інформацію про нові сервіси та пояснили, як правильно подавати дані. Компанія продовжує приймати показники через сайт, особистий кабінет, месенджери й телефон.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на АТ "Одесагаз".

Реклама

Повідомлення АТ "Одесагаз". Фото скриншот з facebook

Як передати показники газу

За інформацією АТ "Одесагаз", останнім часом поширюються повідомлення про зміну способів передачі показників газових лічильників через онлайн-сервіси та застосунок "КУБ". Проте для споживачів, яких обслуговує компанія, нічого не змінилося.

Передати дані можна кількома способами:

через онлайн-форму на сайті АТ "Одесагаз";

в особистому кабінеті споживача;

через Telegram- або Viber-боти, посилання на які є на сайті компанії;

за телефоном колцентру (048) 705-39-09.

Встановлювати нові застосунки або змінювати звичний спосіб передачі показників не потрібно.

Читайте також:

Коли подавати дані лічильника

Показники газового лічильника необхідно передавати щомісяця з 1 до 5 числа включно. Це правило діє навіть тоді, коли мешканці не користувалися газом або показники залишилися незмінними. Якщо дані вчасно не надійдуть, оператор може визначити обсяг споживання розрахунковим способом. Через це в платіжці може з'явитися сума, яка не відповідає фактичному використанню газу. Тому в компанії радять не пропускати встановлені терміни та передавати актуальні показники щомісяця.

Своєчасна передача даних допомагає правильно визначати обсяг використаного газу. "Одесагаз" приймає показники лічильників і передає інформацію постачальнику, який на її основі формує рахунок за спожите паливо.

Вартість газу в листопаді

Для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" у листопаді 2026 року діє фіксований тариф — 7,96 грн за кубометр газу з ПДВ. Ціна встановлена на період із 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно.

Окремо мешканці оплачують розподіл газу. Для побутових споживачів АТ "Одесагаз" тариф становить 1,09 грн за кубометр без ПДВ, або 1,308 грн із ПДВ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли в Одесі почнуть подавати тепло до житлових будинків. Опалювальний сезон у місті стартував 9 листопада, проте підключення відбувається поступово. Великі котельні планують запускати з 16-17 листопада. За попереднім графіком, більшість одеситів має отримати тепло 18-20 листопада.

Також Новини.LIVE писали про загрозу тривалого блекауту в Одесі. Енергетичний експерт Андріан Прокіп попередив, що росіяни можуть спробувати від'єднати місто від об'єднаної енергосистеми. Одеса залежить від електропостачання з інших регіонів і має недостатньо власних генерувальних потужностей. За найгіршого сценарію відключення світла може тривати до двох тижнів.

Крім того, журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи підтримують вони безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Частина містян вважає, що під час війни така ініціатива допомогла б людям заощаджувати. Інші сумніваються, чи вистачить міському бюджету грошей на утримання транспорту без оплати від пасажирів.