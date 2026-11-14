Человек проверяет газовый счетчик. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области потребителям газа не нужно устанавливать новые приложения или менять привычный способ передачи показаний счетчиков. В АО "Одессагаз" отреагировали на информацию о новых сервисах и объяснили, как правильно подавать данные. Компания продолжает принимать показания через сайт, личный кабинет, мессенджеры и по телефону.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АО "Одессагаз".

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Сообщение АО «Одессагаз». Фото: скриншот из Facebook

Как передать показания газового счетчика

По информации АО "Одессагаз", в последнее время распространяются сообщения об изменении способов передачи показаний газовых счетчиков через онлайн-сервисы и приложение "КУБ". Однако для потребителей, которых обслуживает компания, ничего не изменилось.

Передать данные можно несколькими способами:

через онлайн-форму на сайте АО "Одессагаз";

в личном кабинете потребителя;

через Telegram- или Viber-ботов, ссылки на которых есть на сайте компании;

по телефону колл-центра (048) 705-39-09.

Устанавливать новые приложения или менять привычный способ передачи показаний не требуется.

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Когда подавать данные счетчика

Показания газового счетчика необходимо передавать ежемесячно с 1 по 5 число включительно. Это правило действует даже в том случае, если жильцы не пользовались газом или показания остались неизменными. Если данные не поступят вовремя, оператор может определить объем потребления расчетным способом. Из-за этого в счете может появиться сумма, не соответствующая фактическому потреблению газа. Поэтому в компании советуют не пропускать установленные сроки и передавать актуальные показания ежемесячно.

Своевременная передача данных помогает правильно определять объем использованного газа. "Одессагаз" принимает показания счетчиков и передает информацию поставщику, который на ее основе формирует счет за потребленное топливо.

Стоимость газа в ноябре

Для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" в ноябре 2026 года действует фиксированный тариф — 7,96 грн за кубометр газа с НДС. Цена установлена на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно.

Отдельно жители оплачивают распределение газа. Для бытовых потребителей АО "Одессагаз" тариф составляет 1,09 грн за кубометр без НДС, или 1,308 грн с НДС.

Ранее Новини.LIVE сообщали, когда в Одессе начнут подавать тепло в жилые дома. Отопительный сезон в городе стартовал 9 ноября, однако подключение происходит постепенно. Крупные котельные планируют запускать с 16-17 ноября. По предварительному графику, большинство одесситов должно получить тепло 18-20 ноября.

Также Новини.LIVE писали об угрозе длительного блэкаута в Одессе. Энергетический эксперт Андриан Прокип предупредил, что россияне могут попытаться отключить город от объединенной энергосистемы. Одесса зависит от электроснабжения из других регионов и не располагает достаточными собственными генерирующими мощностями. По худшему сценарию отключение света может длиться до двух недель.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, поддерживают ли они бесплатный проезд в общественном транспорте. Часть горожан считает, что во время войны такая инициатива помогла бы людям сэкономить. Другие сомневаются, хватит ли городскому бюджету денег на содержание транспорта без оплаты со стороны пассажиров.