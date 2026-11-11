Будинок під час відключень світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещина продовжує потерпати від російських атак, які призводять до загибелі людей та руйнування інфраструктури. Через удари по енергетичних об'єктах у регіоні виникають перебої зі світлом і водою. Тривалість відключень електроенергії залежить від групи споживачів.

Про це в ефірі День.LIVE розповів жепутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко.

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Удари по інфраструктурі

Ситуація в Одеській області залишається напруженою. Російські війська продовжують завдавати ударів як удень, так і вночі. Для атак ворог використовує переважно ударні безпілотники Shahed, зокрема реактивні модифікації. За словами Сергія Сізоненка, нещодавній удар по Чорноморську, де під атакою опинився центральний ринок, свідчить про небезпеку для цивільного населення.

Депутат наголошує, що російські війська використовують різні засоби ураження залежно від можливостей і ситуації на конкретній ділянці фронту.

"Російська Федерація продовжує атакувати наш регіон і вдень, і вночі. Ми бачимо цілеспрямовані атаки на цивільних людей. Вони продовжують свій акт тероризму. Вони використовують найбільш дешеві та зручні для себе засоби для знищення українців", — зазначив Сергій Сізоненко.

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Опалювальний сезон

За словами депутата, опалювальний сезон в Одесі ще не розпочався через погодні умови. Для запуску централізованого опалення необхідно, щоб низька температура трималася певний період. Водночас на момент розмови в місті було близько +11 °C та сонячно.

Із електропостачанням ситуація в самій Одесі залишається відносно контрольованою. Тут продовжують діяти погодинні графіки, а після нещодавніх ударів та екстрених відключень енергетикам вдалося повернутися до планових обмежень. В області ситуація складніша. Сізоненко пояснює це особливостями енергетичної системи регіону, який не має достатньої кількості альтернативних шляхів живлення. Особливо вразливою залишається південна частина Одещини, зокрема Бессарабія.

"В області ситуація трохи важча, тому що Одеса є незакільцьованою. Ми є крайніми, далі в нас іде кордон. Будь-які перерви на лінії — це вже великі локальні проблеми, особливо якщо ворог знищує розподільчі об'єкти, тобто підстанції. Ворог це добре розуміє і намагається відрізати Бессарабію від нас", — пояснив депутат.

Відключення світла

Тривалість відключень електроенергії залежить від групи споживачів. За словами Сергія Сізоненка, в Одесі діє 6 груп, для яких передбачені різні графіки обмежень. У середньому містяни можуть залишатися без електрики від 8 до 16 годин на добу. При цьому тривалість відключень змінюється, щоб розподілити навантаження між споживачами більш рівномірно. Депутат пояснив, що графіки можуть відрізнятися навіть для однієї групи протягом кількох днів.

"Графіки змінюються із дня в день, щоб було більш-менш збалансовано. Якщо в одній групі сьогодні вісім годин немає світла, завтра може бути десять, післязавтра — 12", — розповів Сергій Сізоненко.

Ситуація з водопостачанням

Щодо водопостачання, то станом на 11 листопада вода в Одесі є. Однак ситуація безпосередньо залежить від наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Після пошкодження електромереж можуть зупинятися насосні станції, через що в окремих мікрорайонах тимчасово зникає вода. Після відновлення електропостачання та роботи обладнання подачу води повертають.

"Наразі вода є, але все залежить від ударів. Нещодавно були мікрорайони, в яких вимикалося водопостачання через пошкодження електромережі та відключення насосів. Після того, як це відновлюється, водопостачання повертають", — підсумував депутат.

Як повідомляли Новини.LIVE, опалювальний сезон в Одесі розпочався 9 листопада, однак тепло в оселях з’являтиметься не одразу. Спершу запустять невеликі котельні та підключать школи, дитсадки й лікарні. Великі об’єкти теплопостачання почнуть працювати вже з 16–17 листопада, а більшість містян має відчути тепло 18–20 листопада.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок чергового обстрілу Одещини без електропостачання залишилися частина Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів, а також Пересипський район Одеси. Енергетики вже працюють над відновленням світла. Через знеструмлення тимчасово змінили роботу міського електротранспорту. Відновлення електропостачання триває.