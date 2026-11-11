Дом во время отключений света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область продолжает страдать от российских атак, которые приводят к гибели людей и разрушению инфраструктуры. Из-за ударов по энергетическим объектам в регионе возникают перебои с электричеством и водой. Продолжительность отключений электроэнергии зависит от группы потребителей.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко.

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Удары по инфраструктуре

Ситуация в Одесской области остается напряженной. Российские войска продолжают наносить удары как днем, так и ночью. Для атак враг использует преимущественно ударные беспилотники Shahed, в частности реактивные модификации. По словам Сергея Сизоненко, недавний удар по Черноморску, где под атакой оказался центральный рынок, свидетельствует об опасности для гражданского населения.

Депутат подчеркивает, что российские войска используют различные средства поражения в зависимости от возможностей и ситуации на конкретном участке фронта.

"Российская Федерация продолжает атаковать наш регион и днём, и ночью. Мы видим целенаправленные атаки на мирных жителей. Они продолжают свой акт терроризма. Они используют самые дешевые и удобные для себя средства для уничтожения украинцев", — отметил Сергей Сизоненко.

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Отопительный сезон

По словам депутата, отопительный сезон в Одессе ещё не начался из-за погодных условий. Для запуска централизованного отопления необходимо, чтобы низкая температура держалась в течение определённого периода. В то же время на момент разговора в городе было около +11 °C и солнечно.

С электроснабжением ситуация в самой Одессе остается относительно контролируемой. Здесь продолжают действовать почасовые графики, а после недавних ударов и экстренных отключений энергетикам удалось вернуться к плановым ограничениям. В области ситуация сложнее. Сизоненко объясняет это особенностями энергетической системы региона, который не располагает достаточным количеством альтернативных путей электроснабжения. Особенно уязвимой остается южная часть Одесской области, в частности Бессарабия.

"В области ситуация немного сложнее, потому что Одесса не имеет кольцевой сети. Мы находимся на краю, дальше у нас идет граница. Любые перебои на линии — это уже серьезные локальные проблемы, особенно если враг уничтожает распределительные объекты, то есть подстанции. Враг это хорошо понимает и пытается отрезать Бессарабию от нас", — пояснил депутат.

Отключения света

Продолжительность отключений электроэнергии зависит от группы потребителей. По словам Сергея Сизоненко, в Одессе действует 6 групп, для которых предусмотрены разные графики ограничений. В среднем горожане могут оставаться без электричества от 8 до 16 часов в сутки. При этом продолжительность отключений меняется, чтобы распределить нагрузку между потребителями более равномерно. Депутат пояснил, что графики могут отличаться даже для одной группы в течение нескольких дней.

"Графики меняются изо дня в день, чтобы обеспечить более-менее сбалансированное распределение. Если в одной группе сегодня восемь часов нет света, завтра может быть десять, послезавтра — 12", — рассказал Сергей Сизоненко.

Ситуация с водоснабжением

Что касается водоснабжения, то по состоянию на 11 ноября вода в Одессе есть. Однако ситуация напрямую зависит от последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. После повреждения электросетей могут останавливаться насосные станции, из-за чего в отдельных микрорайонах временно пропадает вода. После восстановления электроснабжения и работы оборудования подачу воды возобновляют.

"Сейчас вода есть, но всё зависит от ударов. Недавно были микрорайоны, в которых отключалось водоснабжение из-за повреждения электросети и отключения насосов. После того, как это восстанавливается, водоснабжение возобновляется", — подытожил депутат.

Как сообщали Новини.LIVE, отопительный сезон в Одессе начался 9 ноября, однако тепло в домах появится не сразу. Сначала запустят небольшие котельные и подключат школы, детские сады и больницы. Крупные объекты теплоснабжения начнут работать уже с 16–17 ноября, а большинство горожан должны почувствовать тепло 18–20 ноября.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате очередного обстрела Одесской области без электроснабжения остались часть Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов, а также Пересыпский район Одессы. Энергетики уже работают над восстановлением света. Из-за отключения электричества временно изменился график работы городского электротранспорта. Восстановление электроснабжения продолжается.