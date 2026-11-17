Человек проверяет газовый счетчик. Фото: Новини.LIVE

В декабре для клиентов "Нафтогаза" в Одессе сохранится фиксированная цена на природный газ. Компания продлила действие тарифа до конца апреля следующего года, поэтому сезонного подорожания не предвидится. Однако одесситы будут получать отдельные начисления за доставку газа, которые зависят от объемов предыдущего потребления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГК "Нафтогаз Украины" и НКРЭКП.

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Стоимость кубометра газа

По информации "Нафтогаза", для клиентов компании действует тарифный план "Фиксированный". Цена природного газа составляет 7,96 грн за кубометр с НДС. Тариф установлен на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, в декабре для бытовых потребителей, пользующихся этим тарифным планом, стоимость газа останется неизменной.

Тариф на доставку газа

Для бытовых потребителей АО "Одессагаз" действует тариф на распределение природного газа в размере 1,09 грн за кубометр в месяц без НДС, или 1,308 грн с НДС. Такую цену предусматривает постановление НКРЭКП № 2154 от 19 декабря 2025 года. Для населения она применяется в течение военного положения и шести месяцев после месяца его прекращения или отмены.

При этом месячная плата за доставку определяется не только исходя из кубометров, потребленных в декабре. Ее рассчитывают на основе годовой заказанной мощности, которую распределяют на 12 платежей. Поэтому даже при небольшом потреблении газа в отдельном месяце счет за распределение может оставаться.

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Когда оплачивать счета

В АО "Одессагаз" напомнили, что порядок передачи показаний газовых счетчиков для жителей Одессы и области не изменился. Данные нужно подавать ежемесячно с 1 по 5 число включительно, даже если газом не пользовались. Сделать это можно через сайт компании, личный кабинет, Telegram- и Viber-ботов или по телефону (048) 705-39-09. Устанавливать новые приложения для этого не нужно.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, хватает ли им зарплаты на повседневные нужды. Некоторые горожане признались, что почти все деньги тратят на продукты и коммунальные услуги. Семьям с детьми сложно оплачивать кружки и дополнительные занятия, а подготовка к отключениям света требует значительных средств. Часть опрошенных пытается откладывать деньги на лечение и непредвиденные расходы.

Также Новини.LIVE писали, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в декабре. Правительство продлило действие действующих тарифов до 30 апреля 2027 года. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт·ч. Для домов с электроотоплением при установленных условиях будет действовать льготный тариф 2,64 гривны за кВт·ч.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в одесских школах дети вынуждены приносить на уроки собственные лампы. Во время отключений электроэнергии в некоторых классах не хватает освещения, поэтому школьникам сложно даже разглядеть написанное на доске. Хотя учебные заведения располагают 428 генераторами, мощности части оборудования хватает лишь для работы убежищ, коридоров и отдельных кабинетов.