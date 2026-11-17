Люди на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Зарплата ще не надійшла на картку, а плани на неї вже є. За останні роки звична вартість життя помітно змінилася, і тепер навіть пристойний заробіток не завжди означає фінансовий спокій. А попереду ще й зима з усіма дотичними витратами. Одні можуть вільно розпоряджатися грошима, іншим доводиться рахувати кожну копійку.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи вистачає їм заробітку на комфортне життя та які витрати найбільше впливають на їхній бюджет.

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Зарплата та витрати

Сімейний бюджет сьогодні доводиться планувати з урахуванням витрат, яких до війни просто не було. Підготовка до можливих блекаутів обходиться недешево: за потужну зарядну станцію можна віддати кілька місячних зарплат. При цьому ніхто не скасовував щоденних покупок, рахунків та інших потреб. Тож навіть за стабільного доходу гроші розходяться швидше, ніж хотілося б.

"Зарплати вистачає. У нас, мабуть, продуктовий кошик займає більшу частину зарплати. В принципі, це значна частина витрат. Останнім часом на систему енергозбереження багато витрачаємо", — каже Мирослава.

Мирослава про витрати на енергозбереження. Фото: Новини.LIVE

А для когось навіть звичайний похід до магазину стає випробуванням для гаманця. Ціни ростуть, а зарплата залишається тією самою. Після обов’язкових платежів на особисті потреби майже нічого не залишається, тому навіть купівлю нової куртки чи взуття доводиться відкладати до кращих часів.

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"Ні, не вистачає. Тому що ціни дуже дорогі. Вистачає лише на проживання, на свої якісь витрати такі, що щось купити собі, скажімо, одяг чи щось. Тільки вистачає заплатити за комуналку та продукти купити", — ділиться Анна.

Анна про високі ціни. Фото: Новини.LIVE

Витрати на дітей

З появою дітей сімейні витрати помітно зростають. І справа далеко не тільки в харчуванні, одязі чи шкільному приладді. Батькам хочеться, щоб дитина могла спробувати себе у спорті, творчості чи інших заняттях. Але якщо гуртків кілька, за місяць набігає солідна сума. А знайти доступні або безкоштовні заняття поруч із домом вдається не завжди.

"Трохи не вистачає на навчання дітей, на розвиток їх. Тому що всі гуртки платні і коштують дуже дорого. І в центрі тут немає такого, щоб можна було дитину відвезти, щоб вона якось оздоровилася", — пояснює Світлана.

Тетяна про розвиток дітей. Фото: Новини.LIVE

Покупки та заощадження

Втім, є й одесити, яким зарплата дозволяє не рахувати кожну гривню до наступної виплати. Після обов’язкових платежів залишаються гроші на власні бажання, відпочинок та невеликі радощі.



"Так, вистачає. Витрачаю на поїздки, на подарунки, на харчування", — говорить Марина.

Марина про достатнью заробітню платню. Фото: Новини.LIVE

Великі витрати виникають раптово. Так одного дня все йде за планом, а наступного потрібен терміновий запис до стоматолога чи на обстеження. Медичні послуги коштують недешево, тому частину зарплати краще відкладати заздалегідь.

"Трохи вистачає, трохи ні. Це залежить від того, які у мене потреби. Влітку легше, взимку: взуття, чи одяг якийсь потрібен. Ну так, по-різному. Так, зовсім останні значні витрати не пам'ятаю, але раніше, мабуть, на здоров'я, на медицину, на лікування зубів, на діагностику. Треба трошки збирати, скажімо так. Я не дуже так люблю витрачати наліво-направо, мені вже не 18 років. Я вже думаю, коли і що мені знадобиться, може, як то кажуть, на чорний день", — зазначає Елла.

Елла про різні ситуації з бюджетом. Фото: Новини.LIVE

Попереду зима, а отже, для сімейних бюджетів настане ще одна перевірка. Прийдуть рахунки за опалення, знадобляться теплі речі, додадуться сезонні покупки. Тож одеситам доведеться ще уважніше планувати витрати. Особливо тим, хто завчасно не попіклувався про підготовку до зими.

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