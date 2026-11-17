Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Зарплата ещё не поступила на карту, а планы на неё уже есть. За последние годы привычная стоимость жизни заметно изменилась, и теперь даже приличный заработок не всегда означает финансовое спокойствие. А впереди ещё и зима со всеми сопутствующими расходами. Одни могут свободно распоряжаться деньгами, другим приходится считать каждую копейку.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, хватает ли им заработка на комфортную жизнь и какие расходы больше всего влияют на их бюджет.

Реклама

Зарплата и расходы

Семейный бюджет сегодня приходится планировать с учётом расходов, которых до войны просто не было. Подготовка к возможным отключениям электричества обходится недешёво: за мощную зарядную станцию можно отдать несколько месячных зарплат. При этом никто не отменял повседневных покупок, счетов и других нужд. Поэтому даже при стабильном доходе деньги расходуются быстрее, чем хотелось бы.

"Зарплаты хватает. У нас, пожалуй, продуктовая корзина занимает большую часть зарплаты. В принципе, это значительная часть расходов. В последнее время много тратим на систему энергосбережения", — говорит Мирослава.

Мирослава о расходах на энергосбережение. Фото: Новини.LIVE

А для кого-то даже обычный поход в магазин становится испытанием для кошелька. Цены растут, а зарплата остаётся прежней. После обязательных платежей на личные нужды почти ничего не остаётся, поэтому даже покупку новой куртки или обуви приходится откладывать до лучших времён.

Читайте также:

"Нет, не хватает. Потому что цены очень высокие. Хватает только на проживание, на какие-то свои расходы, но чтобы купить себе что-то, скажем, одежду или что-то еще — нет. Хватает только на оплату коммунальных услуг и покупку продукто", — делится Анна.

Анна о высоких ценах. Фото: Новини.LIVE

Расходы на детей

С появлением детей семейные расходы заметно растут. И дело далеко не только в питании, одежде или школьных принадлежностях. Родителям хочется, чтобы ребенок мог попробовать себя в спорте, творчестве или других занятиях. Но если кружков несколько, за месяц набегает солидная сумма. А найти доступные или бесплатные занятия рядом с домом удается не всегда.

"Немного не хватает на обучение детей, на их развитие. Потому что все кружки платные и стоят очень дорого. И в центре здесь нет такого места, куда можно было бы отвезти ребенка, чтобы он как-то оздоровился", — объясняет Светлана.

Татьяна о развитии детей. Фото: Новини.LIVE

Покупки и сбережения

Впрочем, есть и одесситы, которым зарплата позволяет не считать каждую гривну до следующей выплаты. После обязательных платежей остаются деньги на собственные желания, отдых и небольшие радости.



"Да, хватает. Трачу на поездки, на подарки, на питание", — говорит Марина.

Марина о достаточной заработной плате. Фото: Новини.LIVE

Крупные расходы возникают неожиданно. Так, в один день всё идёт по плану, а на следующий требуется срочная запись к стоматологу или на обследование. Медицинские услуги стоят недешёво, поэтому часть зарплаты лучше откладывать заранее.

"Иногда хватает, иногда нет. Это зависит от того, какие у меня потребности. Летом легче, зимой: обувь или какая-то одежда нужна. Ну да, по-разному. Да, совсем недавних значительных расходов не помню, но раньше, наверное, на здоровье, на медицину, на лечение зубов, на диагностику. Надо немного копить, скажем так. Я не очень люблю тратить направо-налево, мне уже не 18 лет. Я уже думаю, когда и что мне понадобится, может, как говорится, на черный день", — отмечает Элла.

Элла о различных ситуациях с бюджетом. Фото: Новини.LIVE

Впереди зима, а значит, для семейных бюджетов наступит ещё одно испытание. Придут счета за отопление, понадобятся тёплые вещи, добавятся сезонные покупки. Поэтому одесситам придётся ещё внимательнее планировать расходы. Особенно тем, кто заранее не позаботился о подготовке к зиме.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как одесситы относятся к идее бесплатного проезда в общественном транспорте. Большинство поддерживает такую возможность, однако сомневается, что городской бюджет сможет выдержать дополнительные расходы во время войны.

Также Новини.LIVE рассказывали, оформляют ли одесситы субсидии на оплату коммунальных услуг. Для одних такая помощь существенно облегчает зимние расходы, тогда как другие не обращаются за ней из-за недоверия или сложности оформления.