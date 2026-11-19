Чоловік перевіряє лічильники води. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні одесити платитимуть за воду за тарифами, які зросли ще в серпні. Вартість водопостачання та водовідведення підвищилася майже вдвічі, тому мешканці міста тепер витрачають більше на ці послуги. Однак сума в платіжках залежить від кількості спожитої води, тож навіть за однакових тарифів витрати кожної родини можуть відрізнятися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на філію "Інфоксводоканал" та рішення Одеської міської військової адміністрації.

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Вартість води в Одесі

За інформацією водоканалу, з 15 серпня 2026 року в Одесі застосовують нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Для населення вартість одного кубометра води становить 36,70 грн із ПДВ. За водовідведення потрібно сплатити ще 28,83 грн. Разом обидві послуги коштують 65,54 грн за кубометр.

Наскільки подорожчала вода

Зазначимо, що до серпня одесити платили за водопостачання 17,916 грн за кубометр, а за водовідведення — 17,244 грн. Загальна вартість становила 35,16 грн. Після перегляду тарифів сума зросла до 65,54 грн. Різниця становить приблизно 30,38 грн за кубометр.

Як передавати показання

Для квартир із лічильниками нарахування залежить від фактично використаної кількості води. Тому важливо регулярно передавати показання приладів обліку. Це можна зробити через особистий кабінет споживача, чат-боти водоканалу або телефонні служби підприємства.

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Якщо у квартирі немає лічильника, у визначених випадках плату за воду нараховують за встановленими нормами споживання. В Одесі вони залежать від облаштування житла. Наприклад, у квартирі з водопроводом і каналізацією, але без ванни, норма становить 3,348 кубометра на людину за місяць. За чинним тарифом це приблизно 219 грн.

Коли у квартирі є ванна та газовий водонагрівач, норма становить 5,783 кубометра, а плата — приблизно 379 грн на людину. Для житла з ванною та швидкодіючим водонагрівачем передбачено 7,610 кубометра, або приблизно 499 грн за місяць. Усі суми враховують водопостачання та водовідведення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки одесити платитимуть за опалення у грудні. Для населення тариф залишили без змін — 1 813,94 грн за гігакалорію. Водночас для бюджетних установ, підприємств і релігійних організацій затвердили інші розцінки. Остаточна сума в платіжках залежатиме від обсягу спожитого тепла та особливостей його розподілу між квартирами.

Новини.LIVE повідомляли, що для побутових клієнтів Нафтогазу в Одесі ціна на голубе паливо залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Окремо містяни сплачуватимуть за доставку газу, тариф на яку становить 1,308 грн за кубометр із ПДВ. Щомісячну плату за розподіл розраховують за обсягами попереднього споживання, тому вона не залежить від кількості газу, використаного саме у грудні.

Також Новини.LIVE писали, скільки одесити платитимуть за електроенергію у грудні. Уряд продовжив дію чинних тарифів до 30 квітня 2027 року. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 гривні за кВт·год. Для будинків з електроопаленням за встановлених умов діятиме пільговий тариф 2,64 гривні за кВт·год.