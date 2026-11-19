Мужчина проверяет счетчики воды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре одесситы будут платить за воду по тарифам, которые выросли ещё в августе. Стоимость водоснабжения и водоотведения повысилась почти вдвое, поэтому жители города теперь тратят больше на эти услуги. Однако сумма в счетах зависит от количества потребленной воды, поэтому даже при одинаковых тарифах расходы каждой семьи могут отличаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на филиал "Инфоксводоканал" и решение Одесской городской военной администрации.

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Стоимость воды в Одессе

По информации водоканала, с 15 августа 2026 года в Одессе вводятся новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Для населения стоимость одного кубометра воды составляет 36,70 грн с НДС. За водоотведение необходимо оплатить ещё 28,83 грн. В сумме обе услуги стоят 65,54 грн за кубометр.

Насколько подорожала вода

Отметим, что до августа одесситы платили за водоснабжение 17,916 грн за кубометр, а за водоотведение — 17,244 грн. Общая стоимость составляла 35,16 грн. После пересмотра тарифов сумма выросла до 65,54 грн. Разница составляет примерно 30,38 грн за кубометр.

Как передавать показания

Для квартир со счетчиками начисление зависит от фактически использованного количества воды. Поэтому важно регулярно передавать показания приборов учета. Это можно сделать через личный кабинет потребителя, чат-боты водоканала или телефонные службы предприятия.

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Если в квартире нет счетчика, в определенных случаях плату за воду начисляют по установленным нормам потребления. В Одессе они зависят от обустройства жилья. Например, в квартире с водопроводом и канализацией, но без ванны, норма составляет 3,348 кубометра на человека в месяц. По действующему тарифу это примерно 219 грн.

Если в квартире есть ванна и газовый водонагреватель, норма составляет 5,783 кубометра, а плата — примерно 379 грн на человека. Для жилья с ванной и проточным водонагревателем предусмотрено 7,610 кубометра, или примерно 499 грн в месяц. Все суммы включают водоснабжение и водоотведение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько одесситы будут платить за отопление в декабре. Для населения тариф оставили без изменений — 1 813,94 грн за гигакалорию. В то же время для бюджетных учреждений, предприятий и религиозных организаций утвердили другие расценки. Окончательная сумма в счетах будет зависеть от объема потребленного тепла и особенностей его распределения между квартирами.

Новини.LIVE сообщали, что для бытовых клиентов «Нафтогаза» в Одессе цена на "голубое топливо" останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Отдельно горожане будут платить за доставку газа, тариф на которую составляет 1,308 грн за кубометр с НДС. Ежемесячную плату за распределение рассчитывают исходя из объемов предыдущего потребления, поэтому она не зависит от количества газа, использованного именно в декабре.

Также Новини.LIVE писали, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в декабре. Правительство продлило действие действующих тарифов до 30 апреля 2027 года. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт·ч. Для домов с электроотоплением при установленных условиях будет действовать льготный тариф 2,64 гривны за кВт·ч.