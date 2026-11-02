Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 3 листопада, у Роздільній та низці сіл Роздільнянської громади тимчасово припинять централізоване водопостачання. Обмеження триватимуть упродовж дня. Причиною стане планове відключення електроенергії через профілактичні роботи. Мешканцям радять заздалегідь подбати про запас води на цей період.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Роздільнянську міську територіальну громаду.

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Коли не буде води

3 листопада фахівці ДТЕК "Одеські електромережі" проводитимуть профілактичні роботи. Через це тимчасово відключать електроенергію, що призведе до припинення централізованого водопостачання.

Без води з 08:00 до 20:00 залишаться такі населені пункти:

м. Роздільна

с. Старосілля

с. Нові Чобручі

с. Надія

с. Сухе

с. Слобідка

с. Велізарове

с. Парканці

с. Балкове

с. Кам'янка

c. Покровка

с. Понятівка

с. Матишівка

с. Володимирівка

Після завершення профілактичних робіт електропостачання мають відновити, що дозволить повернути централізоване водопостачання.

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Мешканців просять завчасно зробити необхідний запас питної та технічної води, щоб уникнути незручностей під час відключення.

Тариф на воду в Одесі

У листопаді 2026 року одесити платитимуть за централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, які діють із 15 серпня. Вартість води становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом із податком на додану вартість містянам доведеться сплачувати 65,54 грн за кожен використаний кубометр.

Окрім цього, споживачам нараховують щомісячну абонентську плату. Її розмір залежить від наявності індивідуальних лічильників: без приладів обліку — 32,55 грн, з одним лічильником — 42,92 грн, із двома або більше — 48,69 грн.

Для підприємств діють окремі розцінки: 17,19 грн за кубометр водопостачання та 10,75 грн за водовідведення без урахування ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нового рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.