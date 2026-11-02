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Главная Одесса Массовое отключение воды на Одесчине: перечень населенных пунктов

Массовое отключение воды на Одесчине: перечень населенных пунктов

Ua ru
2 ноября 2026 14:43
Отключение воды в Одесской области 3 ноября: список адресов Новини.LIVE
Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 3 ноября, в Раздельной и ряде сел Раздельнянской общины временно прекратится централизованное водоснабжение. Ограничения продлятся в течение дня. Причиной станет плановое отключение электроэнергии в связи с профилактическими работами. Жителям рекомендуют заранее позаботиться о запасе воды на этот период.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Раздельнянскую городскую территориальную общину.

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Когда не будет воды

3 ноября специалисты ДТЭК "Одесские электросети" будут проводить профилактические работы. В связи с этим временно отключат электроэнергию, что приведет к прекращению централизованного водоснабжения.

Без воды с 08:00 до 20:00 останутся следующие населенные пункты:

  • г. Раздельная
  • с. Староселье
  • с. Новые Чобручи
  • с. Надежда
  • с. Сухое
  • с. Слободка
  • с. Велизарово
  • с. Парканцы
  • с. Балково
  • с. Каменка
  • с. Покровка
  • с. Понятивка
  • с. Матышевка
  • с. Владимировка

После завершения профилактических работ электроснабжение должно быть восстановлено, что позволит возобновить централизованное водоснабжение.

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Жителей просят заранее сделать необходимый запас питьевой и технической воды, чтобы избежать неудобств во время отключения.

Тариф на воду в Одессе

В ноябре 2026 года одесситы будут платить за централизованное водоснабжение и водоотведение по тарифам, действующим с 15 августа. Стоимость воды составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. Вместе с налогом на добавленную стоимость горожанам придется платить 65,54 грн за каждый использованный кубометр.

Кроме того, потребителям начисляется ежемесячная абонентская плата. Ее размер зависит от наличия индивидуальных счетчиков: без приборов учета — 32,55 грн, с одним счетчиком — 42,92 грн, с двумя или более — 48,69 грн.

Для предприятий действуют отдельные тарифы: 17,19 грн за кубометр водоснабжения и 10,75 грн за водоотведение без учета НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.

Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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