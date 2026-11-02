Массовое отключение воды на Одесчине: перечень населенных пунктов
Во вторник, 3 ноября, в Раздельной и ряде сел Раздельнянской общины временно прекратится централизованное водоснабжение. Ограничения продлятся в течение дня. Причиной станет плановое отключение электроэнергии в связи с профилактическими работами. Жителям рекомендуют заранее позаботиться о запасе воды на этот период.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Раздельнянскую городскую территориальную общину.
Когда не будет воды
3 ноября специалисты ДТЭК "Одесские электросети" будут проводить профилактические работы. В связи с этим временно отключат электроэнергию, что приведет к прекращению централизованного водоснабжения.
Без воды с 08:00 до 20:00 останутся следующие населенные пункты:
- г. Раздельная
- с. Староселье
- с. Новые Чобручи
- с. Надежда
- с. Сухое
- с. Слободка
- с. Велизарово
- с. Парканцы
- с. Балково
- с. Каменка
- с. Покровка
- с. Понятивка
- с. Матышевка
- с. Владимировка
После завершения профилактических работ электроснабжение должно быть восстановлено, что позволит возобновить централизованное водоснабжение.
Жителей просят заранее сделать необходимый запас питьевой и технической воды, чтобы избежать неудобств во время отключения.
Тариф на воду в Одессе
В ноябре 2026 года одесситы будут платить за централизованное водоснабжение и водоотведение по тарифам, действующим с 15 августа. Стоимость воды составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. Вместе с налогом на добавленную стоимость горожанам придется платить 65,54 грн за каждый использованный кубометр.
Кроме того, потребителям начисляется ежемесячная абонентская плата. Ее размер зависит от наличия индивидуальных счетчиков: без приборов учета — 32,55 грн, с одним счетчиком — 42,92 грн, с двумя или более — 48,69 грн.
Для предприятий действуют отдельные тарифы: 17,19 грн за кубометр водоснабжения и 10,75 грн за водоотведение без учета НДС.
Как сообщали Новини.LIVE, в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.
Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.