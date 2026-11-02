Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 3 ноября, в Раздельной и ряде сел Раздельнянской общины временно прекратится централизованное водоснабжение. Ограничения продлятся в течение дня. Причиной станет плановое отключение электроэнергии в связи с профилактическими работами. Жителям рекомендуют заранее позаботиться о запасе воды на этот период.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Раздельнянскую городскую территориальную общину.

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Когда не будет воды

3 ноября специалисты ДТЭК "Одесские электросети" будут проводить профилактические работы. В связи с этим временно отключат электроэнергию, что приведет к прекращению централизованного водоснабжения.

Без воды с 08:00 до 20:00 останутся следующие населенные пункты:

г. Раздельная

с. Староселье

с. Новые Чобручи

с. Надежда

с. Сухое

с. Слободка

с. Велизарово

с. Парканцы

с. Балково

с. Каменка

с. Покровка

с. Понятивка

с. Матышевка

с. Владимировка

После завершения профилактических работ электроснабжение должно быть восстановлено, что позволит возобновить централизованное водоснабжение.

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Жителей просят заранее сделать необходимый запас питьевой и технической воды, чтобы избежать неудобств во время отключения.

Тариф на воду в Одессе

В ноябре 2026 года одесситы будут платить за централизованное водоснабжение и водоотведение по тарифам, действующим с 15 августа. Стоимость воды составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. Вместе с налогом на добавленную стоимость горожанам придется платить 65,54 грн за каждый использованный кубометр.

Кроме того, потребителям начисляется ежемесячная абонентская плата. Ее размер зависит от наличия индивидуальных счетчиков: без приборов учета — 32,55 грн, с одним счетчиком — 42,92 грн, с двумя или более — 48,69 грн.

Для предприятий действуют отдельные тарифы: 17,19 грн за кубометр водоснабжения и 10,75 грн за водоотведение без учета НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.