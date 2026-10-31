Жінка сидить біля батареї з рахунками в руках. Фото ілюстративне: УНІАН

У листопаді 2026 року одесити платитимуть за більшість комунальних послуг за чинними тарифами. Вартість електроенергії та газу залишиться незмінною, а за воду містяни продовжать платити за розцінками, які підвищили в серпні. Із початком опалювального сезону до витрат додасться плата за тепло. Також залишаються чинними тарифи на вивезення сміття, громадський транспорт і паркування.

Новини.LIVE зібрали актуальні тарифи для жителів Одеси на листопад 2026 року.

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Ціни на воду у листопаді

У листопаді одесити продовжать платити за воду за тарифами, які набули чинності 15 серпня. Тоді в місті переглянули вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Для побутових споживачів діють такі розцінки:

Водопостачання — 30,59 грн за кубометр без ПДВ, або близько 36,71 грн із ПДВ.

Водовідведення — 24,03 грн за кубометр без ПДВ, або близько 28,84 грн із ПДВ.

Разом вода та каналізація — близько 65,54 грн за кубометр із ПДВ.

Окремо нараховується абонентська плата. За оприлюдненими тарифами вона становить 32,55 грн на місяць без лічильника, 42,92 грн за наявності одного лічильника та 48,69 грн, якщо їх два або більше.

Тариф на електроенергію у листопаді

У листопаді ціна електроенергії для населення становитиме 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив дію цього тарифу до 30 квітня 2027 року, тому з початком нового місяця він не зміниться. Для власників двозонних лічильників зберігаються такі розцінки:

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З 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год.

З 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Для домогосподарств з електроопаленням, які відповідають установленим умовам, протягом опалювального сезону діє пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год у межах 2000 кВт·год на місяць. За споживання понад цей обсяг застосовується стандартна ціна 4,32 грн за кВт·год.

Вартість газу у листопаді

Для клієнтів "Нафтогазу", які користуються тарифним планом "Фіксований", ціна природного газу в листопаді становитиме 7,96 грн за кубометр. Компанія встановила цю вартість на період із 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Окремо одесити оплачують доставку газу. Для побутових споживачів АТ "Одесагаз" тариф на розподіл становить 1,09 грн за кубометр без ПДВ, або 1,308 грн із ПДВ. Плату за доставку розраховують за річною замовленою потужністю та розподіляють на щомісячні платежі.

Опалення в Одесі

У листопаді в Одесі очікується початок опалювального сезону. Для населення тариф на тепло залишається на попередньому рівні — 1813,94 грн за гігакалорію з ПДВ. У будинках із загальнобудинковими теплолічильниками сума залежатиме від фактично спожитого тепла та його розподілу між квартирами. Тому мешканці квартир однакової площі в різних будинках можуть отримати різні нарахування.

Ціни на вивезення сміття

Плата за вивезення побутових відходів в Одесі залежить від компанії, яка обслуговує будинок. Для мешканців багатоповерхівок тарифи відрізняються за районами міста.

Щомісячна плата з однієї людини становить:

"Еко-Ренесанс", Пересипський район — 35,49 грн.

"ТВ-Серрус", Приморський район — близько 34,80 грн.

"Одескомунтранс", Хаджибейський район — приблизно 34,13 грн.

"Кліар-Сіті", Київський район — близько 33,99 грн.

Для приватного сектору вартість вища:

"Еко-Ренесанс" — 61,26 грн.

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн.

"Одескомунтранс" — 58,89 грн.

"Кліар-Сіті" — 58,68 грн.

Проїзд у громадському транспорті

У листопаді для поїздок Одесою залишаються чинними тарифи, які діяли восени. Найдорожче коштує проїзд у приватних маршрутках, тоді як комунальний електротранспорт дешевший. Вартість однієї поїздки:

Трамвай — 15 грн.

Тролейбус — 15 грн.

Міська маршрутка — 25 грн.

Окремо в Одесі працюють соціальні автобуси, на яких проїзд безкоштовний. Їхні маршрути та графіки можуть змінюватися залежно від роботи міського електротранспорту.

Скільки коштує паркування

У центральній частині Одеси година стоянки на стандартних муніципальних майданчиках коштує 30 грн. Платне паркування діє щодня з 09:00 до 18:00. Для водіїв передбачені абонементи:

Одна година — 30 грн.

Місячний абонемент — 2500 грн.

Річний абонемент — 22 800 грн.

На майданчиках КП "Одестранспарксервіс" можна розрахуватися безготівково. Якщо автомобіль перебуває на платному майданчику понад десять хвилин без оплати, водієві загрожує штраф у розмірі 600 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі опалювальний сезон можуть розпочати орієнтовно 9 листопада. За словами першого заступника міського голови Олександра Філатова, комунальні служби майже завершили підготовку котелень і тепломереж. Якщо погода погіршиться, тепло до будинків можуть подати раніше.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі залишається значна заборгованість за опалення. За даними КП "Теплопостачання міста Одеси", станом на 1 жовтня борг населення становив 1,2258 мільярда гривень. Майже 30 тисяч особових рахунків не оплачували понад рік, а накопичена за ними заборгованість сягнула 755 мільйонів гривень. Підприємство пропонує споживачам погашати старі борги частинами.