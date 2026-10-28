Фахівець перевіряє мережі. Фото ілюстративне: Харківська філія "Газмережі"

На Одещині в листопаді тимчасово припинять газопостачання у двох селах. Причиною стануть планові та ремонтні роботи на газових мережах. Жителів просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Подачу газу відновлять після завершення робіт і доступу до обладнання. Роботи триватимуть у різні дні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одесагаз.

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Відключення в Маринівці

У селі Маринівка газопостачання припинять 2 листопада о 08:30. Причина — планові роботи на газових мережах високого тиску. Відновити подачу газу планують 5 листопада з 09:00 після завершення робіт.

На час проведення робіт споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами. Також у разі потреби потрібно забезпечити працівникам АТ "Одесагаз" доступ до газових мереж та обладнання.

Відключення газу в Миколаївці

У селі Миколаївка Березівського району газопостачання припинять 3 листопада через ремонтні роботи на газових мережах. Обмеження стосуватиметься таких адрес:

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вул. Жугана, будинки № 5–40;

вул. Степова, будинки № 3, 5, 7, 8, 9.

Відновити газопостачання мають 5 листопада. Це також залежатиме від завершення ремонтних робіт і доступу працівників до газових приладів споживачів. Жителів просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ до необхідного обладнання.

Тариф на газ

Вартість газопостачання для побутових споживачів у листопаді також залишається на рівні 7,96 грн за кубометр у тарифному плані "Фіксований" від "Нафтогазу". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2027 року. Окремо сплачується доставка газу. Для побутових споживачів тариф становить 1,09 грн за кубометр без ПДВ, або 1,308 грн із ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нового рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.