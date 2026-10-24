Працівник перевіряє газову плиту. Фото ілюстративне: Харківська філія "Газмережі"

В Одесі частина мешканців залишиться без газу майже на дві доби. Причина стануть аварійно-відновлювальні роботи на мережах, які запланували на кінець жовтня. Обмеження торкнуться будинків на кількох вулицях і провулках міста. Споживачів попередили про необхідність перекрити крани та забезпечити доступ до обладнання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Одесагаз".

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Де не буде газу в Одесі

У середу, 28 жовтня, з 06:00 в Одесі тимчасово припинять газопостачання через аварійно-відновлювальні роботи. За інформацією АТ "Одесагаз", обмеження триватимуть майже два дні.

Газу не буде за такими адресами:

Балтська дорога — будинки № 2, 5, 6, 8, 5/4, 24;

вулиця Отамана Чепиги — уся вулиця;

вулиця Отамана Головатого — будинок № 161Б;

Миколаївська дорога — будинки № 126, 183, 187;

вулиця Лиманна — будинок № 16Б;

вулиця Залізнична — уся вулиця;

Залізничні провулки;

Локомотивні провулки;

Соляні провулки;

вулиця Локомотивна — будинок № 30;

7-а Пересипська — будинки № 2а, 17;

2-а Пересипська — будинок № 21;

вулиця Долинська — будинок № 12;

2-а Сортувальна — будинок № 4.

Коли повернуть газ

Відновити газопостачання планують до 17:30 29 жовтня. Однак подати газ зможуть лише після завершення всіх робіт. Також важливо, щоб працівники газової служби мали доступ до обладнання споживачів.

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В АТ "Одесагаз" просять мешканців заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Якщо виникне потреба, необхідно забезпечити фахівцям доступ до газових мереж та обладнання. Це потрібно для безпечного відновлення газопостачання.

Тариф на газ

Вартість газопостачання для побутових споживачів у листопаді також залишається на рівні 7,96 грн за кубометр у тарифному плані "Фіксований" від "Нафтогазу". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2027 року. Окремо сплачується доставка газу. Для побутових споживачів тариф становить 1,09 грн за кубометр без ПДВ, або 1,308 грн із ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нового рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.