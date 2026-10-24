Работник проверяет газовую плиту. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газмережи"

В Одессе часть жителей останется без газа почти на двое суток. Причиной станут аварийно-восстановительные работы на сетях, запланированные на конец октября. Ограничения коснутся домов на нескольких улицах и переулках города. Потребителей предупредили о необходимости перекрыть краны и обеспечить доступ к оборудованию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Одессагаз".

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Где не будет газа в Одессе

В среду, 28 октября, с 06:00 в Одессе временно прекратят газоснабжение из-за аварийно-восстановительных работ. По информации АО "Одессагаз", ограничения продлятся почти два дня.

Газа не будет по следующим адресам:

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Балтская дорога — дома № 2, 5, 6, 8, 5/4, 24;

улица Атамана Чепиги — вся улица;

улица Отамана Головатого — дом № 161Б;

Николаевская дорога — дома № 126, 183, 187;

улица Лиманная — дом № 16Б;

улица Железнодорожная — вся улица;

Железнодорожные переулки;

Локомотивные переулки;

Соляные переулки;

улица Локомотивная — дом № 30;

7-я Пересыпская — дома № 2а, 17;

2-я Пересыпская — дом № 21;

улица Долинская — дом № 12;

2-я Сортировочная — дом № 4.

Когда восстановят подачу газа

Восстановить газоснабжение планируют до 17:30 29 октября. Однако подать газ смогут только после завершения всех работ. Также важно, чтобы сотрудники газовой службы имели доступ к оборудованию потребителей.

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В АО "Одессагаз" просят жителей заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. Если возникнет необходимость, нужно обеспечить специалистам доступ к газовым сетям и оборудованию. Это необходимо для безопасного возобновления газоснабжения.

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Тариф на газ

Стоимость газоснабжения для бытовых потребителей в ноябре также остается на уровне 7,96 грн за кубометр в тарифном плане "Фиксированный" от "Нафтогаза". Эта цена зафиксирована до 30 апреля 2027 года. Отдельно оплачивается доставка газа. Для бытовых потребителей тариф составляет 1,09 грн за кубометр без НДС, или 1,308 грн с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

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Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.