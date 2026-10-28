Специалист проверяет сети. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газсети"

В Одесской области в ноябре временно прекратят газоснабжение в двух селах. Причиной станут плановые и ремонтные работы в газовых сетях. Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. Подачу газа возобновят после завершения работ и доступа к оборудованию. Работы будут продолжаться в разные дни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесгаз.

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Отключение в Мариновке

В селе Мариновка газоснабжение будет прекращено 2 ноября в 08:30. Причина – плановые работы на газовых сетях высокого давления. Возобновить подачу газа планируется 5 ноября с 09:00 после завершения работ.

Во время проведения работ потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Также в случае необходимости необходимо обеспечить работникам АО "Одессагаз" доступ к газовым сетям и оборудованию.

Отключение газа в Николаевке

В селе Николаевка Березовского района газоснабжение будет прекращено 3 ноября из-за ремонтных работ на газовых сетях. Ограничение будет касаться следующих адресов:

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ул. Жугана, дома № 5-40;

ул. Степная, дома №3, 5, 7, 8, 9.

Возобновить газоснабжение должны 5 ноября. Это также зависит от завершения ремонтных работ и доступа работников к газовым приборам потребителей. Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к требуемому оборудованию.

Тариф на газ

Стоимость газоснабжения для бытовых потребителей в ноябре также остается на уровне 7,96 грн. за кубометр в тарифном плане "Фиксованный" от "Нафтогаза". Эта цена зафиксирована по 30 апреля 2027 года. Отдельно оплачивается доставка газа. Для бытовых потребителей тариф составляет 1,09 грн. за кубометр без НДС, или 1,308 грн. с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE , в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет новое решение. Стоимость одного киловатт-часа составляет 4,32 грн. В то же время, часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.