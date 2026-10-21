Парковка в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У листопаді в Одесі продовжують діяти встановлені правила користування муніципальними парковками. У будні за годину стоянки на платних майданчиках потрібно сплачувати 30 гривень, а у вихідні та святкові дні паркування на них безкоштовне. Біля моря сезонний режим уже завершився, проте водіям варто враховувати правила приватних стоянок і можливі штрафи за несплату.

Про це інформують Новини.LIVE.

Реклама

Скільки коштує паркування в Одесі

У листопаді тариф на муніципальних майданчиках для платного паркування в Одесі становить 30 гривень за годину. Оплата потрібна в будні з 09:00 до 18:00. У суботу, неділю та святкові дні користуватися такими майданчиками можна безкоштовно. Для водіїв, які регулярно залишають автомобілі на міських парковках, передбачені абонементи. Місячний коштує 2 500 гривень, а річний — 22 800 гривень.

Перед тим як залишити автомобіль, варто перевірити дорожні знаки та інформаційні таблички. Адже не всі парковки в місті належать до муніципальної мережі, а на приватних стоянках можуть діяти інші тарифи та умови оплати.

Чи можна паркуватися біля моря безкоштовно

У літній сезон на п'яти муніципальних майданчиках біля узбережжя Одеси діяв окремий тариф — 60 гривень за годину. Платний режим тривав щодня з 08:00 до 23:00. До переліку входили дві парковки біля Ланжерона, майданчики біля пляжів Дельфін і Золотий Берег, а також ділянка на Фонтанській дорозі — від вулиці Львівської до вулиці Давида Бурлюка. Загалом там облаштовано близько 590 паркомісць.

Читайте також:

Такий тариф діяв із 1 травня до 30 вересня. Тому в листопаді він уже не застосовується. Водночас це не означає, що всі парковки біля моря стали безкоштовними: умови залежать від конкретного майданчика та його оператора.

На приватних стоянках власники можуть встановлювати власні тарифи. Тож перед паркуванням варто перевірити інформаційні таблички та правила користування.

Пільги для водіїв

В Одесі також опрацьовують можливість запровадження пільгових умов для окремих категорій водіїв. Зокрема, йдеться про багатодітні сім'ї та резидентів — людей, які проживають у зонах платного паркування. Депутат Одеської міської ради та член постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Петро Обухов повідомляв, що департамент транспорту працює над цим питанням спільно з КП "Одестранспарксервіс".

Серед можливих варіантів — безкоштовне паркування протягом певного часу, дешевші абонементи або пільги на майданчиках поблизу місця проживання. Також розглядають можливість електронної перевірки права на пільгу з прив'язкою до конкретного автомобіля.

Для резидентського паркування ще мають визначити порядок підтвердження місця проживання, отримання абонемента та перелік майданчиків, на яких він діятиме.

Які штрафи загрожують водіям

За несплату паркування передбачений штраф у двадцятикратному розмірі вартості однієї години стоянки на відповідному майданчику. Якщо година паркування коштує 30 гривень, сума штрафу становитиме 600 гривень. Тому водіям варто перевіряти, чи є майданчик платним у конкретний день і час, та не забувати про оплату.

Окрема відповідальність передбачена за порушення правил зупинки та стоянки. Зокрема, за незаконне використання місць, призначених для людей з інвалідністю, штраф може становити від 1 020 до 1 700 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року одесити платитимуть за опалення за тарифом, який діяв і в попередньому опалювальному сезоні. Для населення вартість тепла планують залишити без змін, попри зростання витрат на його виробництво та постачання. Водночас для бізнесу, бюджетних установ і релігійних організацій передбачили вищі тарифи на сезон 2026–2027 років.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року в Одесі зберігаються чинні тарифи на громадський транспорт, якщо міська влада не ухвалить нових рішень. Поїздка у приватній маршрутці коштує 25 гривень, а в муніципальних трамваях і тролейбусах — 15 гривень. На окремих соціальних автобусних маршрутах пасажири можуть їздити безкоштовно.