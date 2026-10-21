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Главная Одесса Парковка в Одессе в ноябре: сколько будут платить водители

Парковка в Одессе в ноябре: сколько будут платить водители

Ua ru
21 октября 2026 18:29
Парковка в Одессе в ноябре 2026 года: тарифы и штрафы Новини.LIVE
Парковка в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ноябре в Одессе продолжают действовать установленные правила пользования муниципальными парковками. В будние дни за час стоянки на платных площадках необходимо платить 30 гривен, а в выходные и праздничные дни парковка на них бесплатна. У моря сезонный режим уже завершился, однако водителям следует учитывать правила частных стоянок и возможные штрафы за неуплату.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Сколько стоит парковка в Одессе

В ноябре тариф на муниципальных площадках для платной парковки в Одессе составляет 30 гривен в час. Оплата требуется в будние дни с 09:00 до 18:00. В субботу, воскресенье и праздничные дни пользоваться такими площадками можно бесплатно. Для водителей, которые регулярно оставляют автомобили на городских парковках, предусмотрены абонементы. Месячный абонемент стоит 2 500 гривен, а годовой — 22 800 гривен.

Прежде чем оставить автомобиль, стоит проверить дорожные знаки и информационные таблички. Ведь не все парковки в городе относятся к муниципальной сети, а на частных стоянках могут действовать другие тарифы и условия оплаты.

Можно ли парковаться у моря бесплатно

В летний сезон на пяти муниципальных площадках у побережья Одессы действовал отдельный тариф — 60 гривен в час. Платный режим действовал ежедневно с 08:00 до 23:00. В перечень входили две парковки возле Ланжерона, площадки возле пляжей «Дельфин» и «Золотой Берег», а также участок на Фонтанской дороге — от улицы Львовской до улицы Давида Бурлюка. Всего там оборудовано около 590 парковочных мест.

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Такой тариф действовал с 1 мая по 30 сентября. Поэтому в ноябре он уже не применяется. В то же время это не означает, что все парковки у моря стали бесплатными: условия зависят от конкретной площадки и ее оператора.

На частных стоянках владельцы могут устанавливать собственные тарифы. Поэтому перед парковкой стоит проверить информационные таблички и правила пользования.

Льготы для водителей

В Одессе также рассматривают возможность введения льготных условий для отдельных категорий водителей. В частности, речь идет о многодетных семьях и резидентах — людях, проживающих в зонах платной парковки. Депутат Одесского городского совета и член постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Петр Обухов сообщил, что департамент транспорта работает над этим вопросом совместно с КП "Одестранспарксервис".

Среди возможных вариантов — бесплатная парковка в течение определенного времени, более дешевые абонементы или льготы на площадках вблизи места проживания. Также рассматривается возможность электронной проверки права на льготу с привязкой к конкретному автомобилю.

Для резидентской парковки ещё предстоит определить порядок подтверждения места проживания, получения абонемента и перечень площадок, на которых он будет действовать.

Какие штрафы грозят водителям

За неуплату парковки предусмотрен штраф в двадцатикратном размере стоимости одного часа стоянки на соответствующей площадке. Если час парковки стоит 30 гривен, сумма штрафа составит 600 гривен. Поэтому водителям следует проверять, является ли площадка платной в конкретный день и время, и не забывать об оплате.

Отдельная ответственность предусмотрена за нарушение правил остановки и стоянки. В частности, за незаконное использование мест, предназначенных для людей с инвалидностью, штраф может составить от 1 020 до 1 700 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года одесситы будут платить за отопление по тарифу, действовавшему и в предыдущем отопительном сезоне. Для населения стоимость тепла планируют оставить без изменений, несмотря на рост затрат на его производство и поставку. В то же время для бизнеса, бюджетных учреждений и религиозных организаций предусмотрены более высокие тарифы на сезон 2026–2027 годов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ноябре 2026 года в Одессе сохранятся действующие тарифы на общественный транспорт, если городские власти не примут новых решений. Поездка в частной маршрутке стоит 25 гривен, а в муниципальных трамваях и троллейбусах — 15 гривен. На отдельных социальных автобусных маршрутах пассажиры могут ездить бесплатно.

тарифы коммунальные услуги Одесса парковка Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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