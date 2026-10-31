Женщина сидит у батареи с счетами в руках. Фото иллюстративное: УНИАН

В ноябре 2026 года одесситы будут оплачивать большинство коммунальных услуг по действующим тарифам. Стоимость электроэнергии и газа останется неизменной, а за воду горожане продолжат платить по тарифам, повышенным в августе. С началом отопительного сезона к расходам добавится плата за тепло. Также остаются в силе тарифы на вывоз мусора, общественный транспорт и парковку.

Новини.LIVE собрали актуальные тарифы для жителей Одессы на ноябрь 2026 года.

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Цены на воду в ноябре

В ноябре одесситы продолжат платить за воду по тарифам, вступившим в силу 15 августа. Тогда в городе пересмотрели стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения. Для бытовых потребителей действуют следующие расценки:

Водоснабжение — 30,59 грн за кубометр без НДС, или около 36,71 грн с НДС.

Водоотведение — 24,03 грн за кубометр без НДС, или около 28,84 грн с НДС.

Итого вода и канализация — около 65,54 грн за кубометр с НДС.

Отдельно начисляется абонентская плата. Согласно обнародованным тарифам она составляет 32,55 грн в месяц без счетчика, 42,92 грн при наличии одного счетчика и 48,69 грн, если их два или более.

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Тариф на электроэнергию в ноябре

В ноябре цена на электроэнергию для населения составит 4,32 грн за кВт·ч. Правительство продлило действие этого тарифа до 30 апреля 2027 года, поэтому с началом нового месяца он не изменится. Для владельцев двухзонных счетчиков сохраняются следующие расценки:

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С 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч.

С 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Для домохозяйств с электроотоплением, соответствующих установленным условиям, в течение отопительного сезона действует льготный тариф 2,64 грн за кВт·ч в пределах 2000 кВт·ч в месяц. За потребление сверх этого объема применяется стандартная цена 4,32 грн за кВт·ч.

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Стоимость газа в ноябре

Для клиентов "Нафтогаза", пользующихся тарифным планом "Фиксированный", цена природного газа в ноябре составит 7,96 грн за кубометр. Компания установила эту стоимость на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Отдельно одесситы оплачивают доставку газа. Для бытовых потребителей АО "Одессагаз" тариф на распределение составляет 1,09 грн за кубометр без НДС, или 1,308 грн с НДС. Плата за доставку рассчитывается исходя из годовой заказанной мощности и распределяется на ежемесячные платежи.

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Отопление в Одессе

В ноябре в Одессе ожидается начало отопительного сезона. Для населения тариф на тепло остается на прежнем уровне — 1813,94 грн за гигакалорию с НДС. В домах с общедомовыми теплосчётчиками сумма будет зависеть от фактически потреблённого тепла и его распределения между квартирами. Поэтому жильцы квартир одинаковой площади в разных домах могут получить разные начисления.

Цены на вывоз мусора

Плата за вывоз бытовых отходов в Одессе зависит от компании, обслуживающей дом. Для жителей многоэтажек тарифы различаются в зависимости от района города.

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Ежемесячная плата с одного человека составляет:

"Эко-Ренессанс", Пересыпской район — 35,49 грн.

"ТВ-Серрус", Приморский район — около 34,80 грн.

"Одескоммунтранс", Хаджибейский район — примерно 34,13 грн.

"Клиар-Сити", Киевский район — около 33,99 грн.

Для частного сектора стоимость выше:

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"Эко-Ренессанс" — 61,26 грн.

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн.

"Одескомтранс" — 58,89 грн.

"Клиар-Сити" — 58,68 грн.

Проезд в общественном транспорте

В ноябре для поездок по Одессе остаются в силе тарифы, действовавшие осенью. Дороже всего обходится проезд в частных маршрутках, тогда как коммунальный электротранспорт дешевле. Стоимость одной поездки:

Трамвай — 15 грн.

Троллейбус — 15 грн.

Городская маршрутка — 25 грн.

Отдельно в Одессе курсируют социальные автобусы, проезд в которых бесплатный. Их маршруты и расписания могут меняться в зависимости от работы городского электротранспорта.

Сколько стоит парковка

В центральной части Одессы час стоянки на стандартных муниципальных площадках стоит 30 грн. Платная парковка действует ежедневно с 09:00 до 18:00. Для водителей предусмотрены абонементы:

Один час — 30 грн.

Месячный абонемент — 2500 грн.

Годовой абонемент — 22 800 грн.

На площадках КП «Одестранспарксервис» можно расплатиться безналичным способом. Если автомобиль находится на платной площадке более десяти минут без оплаты, водителю грозит штраф в размере 600 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе отопительный сезон могут начать ориентировочно 9 ноября. По словам первого заместителя городского головы Александра Филатова, коммунальные службы почти завершили подготовку котельных и теплосетей. Если погода ухудшится, тепло в дома могут подать раньше.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе сохраняется значительная задолженность за отопление. По данным КП "Теплоснабжение города Одессы", по состоянию на 1 октября задолженность населения составляла 1,2258 миллиарда гривен. Почти 30 тысяч личных счетов не оплачивались более года, а накопленная по ним задолженность достигла 755 миллионов гривен. Предприятие предлагает потребителям погашать старые долги частями.