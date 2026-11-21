Человек выходит из троллейбуса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре одесситы будут пользоваться общественным транспортом по тарифам, действующим после летнего подорожания маршруток. Самыми дорогими остаются поездки на частных автобусах. Трамваи и троллейбусы стоят дешевле, а на отдельных социальных маршрутах проезд по-прежнему бесплатный.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и информацию городских перевозчиков.

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Стоимость проезда в Одессе

По действующим тарифам одна поездка в одесском трамвае или троллейбусе стоит 15 гривен. В городских маршрутках пассажиры платят 25 гривен. Такая цена была введена 27 июня 2026 года. До повышения проезд стоил 20 гривен.

Почему подорожали маршрутки

В июне стоимость проезда в частных автобусах выросла на пять гривен, или на 25%. Перевозчики объясняли необходимость пересмотра тарифов увеличением расходов на эксплуатацию транспорта. В своих расчетах они называли экономически обоснованную стоимость поездки от 32 до 45 гривен. Однако согласованный тариф составил 25 гривен.

Бесплатный транспорт в городе

В Одессе также используются социальные автобусы, на которых пассажиры могут ездить бесплатно. Их задействуют, в частности, для перевозок в периоды, когда движение электротранспорта затруднено. Однако количество таких автобусов и схемы их движения могут меняться в зависимости от технической готовности машин и ситуации на маршрутах.

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Новини.LIVE сообщали, что для бытовых клиентов «Нафтогаза» в Одессе цена на «голубое» топливо останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Отдельно горожане будут платить за доставку газа, тариф на которую составляет 1,308 грн за кубометр с НДС. Ежемесячную плату за распределение рассчитывают исходя из объемов предыдущего потребления, поэтому она не зависит от количества газа, использованного именно в декабре.

Также Новини.LIVE писали, сколько одесситы будут платить за свет, воду и отопление в декабре. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт·ч. Для домов с электроотоплением при установленных условиях будет действовать льготный тариф 2,64 гривны за кВт·ч. В то же время стоимость одного кубометра воды составляет 36,70 грн с НДС. За водоотведение нужно заплатить еще 28,83 грн. За отопление в декабре одесситы будут платить — 1 813,94 грн за гигакалорию. А для бюджетных учреждений, предприятий и религиозных организаций утвердили другие расценки.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, какими будут тарифы на вывоз мусора в декабре в Одессе. Жители многоэтажек заплатят меньше, чем в частном секторе.