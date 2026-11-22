Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Одещині тривають масштабні відключення електроенергії через безперервні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Найскладніша ситуація в частині Одеського району, зокрема в Одесі. Енергетики частково повернули світло споживачам, однак нові удари знову спричинили знеструмлення. В місті є перебої з водопостачанням.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК та повідомлення про ситуацію в енергосистемі Одещини.

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Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з dtek-oem.com.ua/

Блекаут в Одесі

За інформацією ДТЕК, через удари росіян по магістральних мережах спрацьовує автоматичний захист. Тому електропостачання може зникати одразу у значній частині Одеського району, включно з обласним центром. У компанії повідомили, що росіяни безперервно атакують енергетичну інфраструктуру регіону понад добу. Серед пошкоджених об'єктів є обладнання НЕК "Укренерго". Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація. Фахівці також шукають можливості підключити споживачів за резервними схемами живлення. Точних термінів повного відновлення електропостачання наразі не повідомляють.

Небезпека для електроприладів

У ДТЕК попереджають, що після повернення світла напруга в мережі може тимчасово підвищуватися або знижуватися. Такі коливання становлять ризик для побутової техніки. Енергетики радять під час відключень виймати з розеток бойлери, обігрівачі та інші потужні електроприлади. Це допоможе уникнути пошкоджень обладнання під час відновлення живлення.

Пункти незламності на Одещині

На території Одеської області продовжують працювати 464 Пункти незламності, з яких 278 розташовані в Одесі. Решта діють у районах області. У пунктах жителі можуть зарядити телефони та інші пристрої, скористатися зв'язком, зігрітися й отримати необхідну допомогу. Адреси найближчих пунктів доступні на офіційній мапі Пунктів незламності.

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Новини.LIVE писали, скільки одесити платитимуть за світло і воду у грудні. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 гривні за кВт·год. Для будинків з електроопаленням за встановлених умов діятиме пільговий тариф 2,64 гривні за кВт·год. Водночас вартість одного кубометра води становить 36,70 грн із ПДВ. За водовідведення потрібно сплатити ще 28,83 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни продовжують атакувати Одесу, обираючи для ударів людні місця та об'єкти, від яких залежить життя міста. Під загрозою залишаються мости регіону, водопостачання та енергетика. Таку тактику окупанти застосовують від початку повномасштабного вторгнення, щоб посилити тиск на мирних жителів.