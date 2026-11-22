Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области продолжаются масштабные отключения электроэнергии из-за непрекращающихся атак россиян на энергетическую инфраструктуру. Наиболее сложная ситуация в Одесском районе, в частности в Одессе. Энергетики частично восстановили электроснабжение потребителей, однако новые удары вновь привели к отключению электричества. В городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК и сообщение о ситуации в энергосистеме Одесской области.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с dtek-oem.com.ua/

Блэкаут в Одессе

По информации ДТЭК, из-за ударов россиян по магистральным сетям срабатывает автоматическая защита. Поэтому электроснабжение может пропадать сразу в значительной части Одесского района, включая областной центр. В компании сообщили, что россияне непрерывно атакуют энергетическую инфраструктуру региона уже более суток. Среди поврежденных объектов есть оборудование НЭК "Укрэнерго". Ремонтные бригады работают там, где позволяет ситуация с безопасностью. Специалисты также ищут возможности подключить потребителей по резервным схемам питания. Точные сроки полного восстановления электроснабжения пока не сообщаются.

Опасность для электроприборов

В ДТЭК предупреждают, что после восстановления света напряжение в сети может временно повышаться или понижаться. Такие колебания представляют риск для бытовой техники. Энергетики советуют во время отключений вынимать из розеток бойлеры, обогреватели и другие мощные электроприборы. Это поможет избежать повреждений оборудования при восстановлении питания.

Пункты непоколебимости в Одесской области

На территории Одесской области продолжают работать 464 «Пункта стойкости», из которых 278 расположены в Одессе. Остальные действуют в районах области. В пунктах жители могут зарядить телефоны и другие устройства, воспользоваться связью, согреться и получить необходимую помощь. Адреса ближайших пунктов доступны на официальной карте Пункт несокрушимости.

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Новини.LIVE писали, сколько одесситы будут платить за свет и воду в декабре. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт·ч. Для домов с электроотоплением при установленных условиях будет действовать льготный тариф 2,64 гривны за кВт·ч. В то же время стоимость одного кубометра воды составляет 36,70 грн с НДС. За водоотведение нужно заплатить еще 28,83 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне продолжают атаковать Одессу, выбирая для ударов людные места и объекты, от которых зависит жизнь города. Под угрозой остаются мосты региона, водоснабжение и энергетика. Такую тактику оккупанты применяют с начала полномасштабного вторжения, чтобы усилить давление на мирных жителей.