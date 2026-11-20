Люди набирають воду. Фото: Новини.LIVE

В Одесі через блекаут виникли проблеми з централізованим водопостачанням. Щоб жителі могли набрати воду, міська влада організувала роботу автоцистерн у чотирьох районах міста. Воду підвозитимуть до житлових кварталів, поки водопостачання не відновиться. У місті досі важка ситуація з електропостачанням, та до всього додалися негода і сильний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду та "Інфоксводоканал".

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Де набрати воду в Одесі

За інформацією міськради, на час відсутності централізованого водопостачання в Одесі працюватимуть автоцистерни з технічною водою. Їх розмістять у всіх чотирьох районах міста.

Пересипський район:

парк Ентузіастів;

вул. 28-ї бригади, 29 (навпроти арки);

вул. Жоліо-Кюрі, 26;

вул. Князя Володимира Великого, 70.

Приморський район:

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вул. Маразліївська, 1а;

вул. Колонтаївська, 8;

вул. Тираспольська, 13;

вул. Педагогічна, 46а.

Київський район:

вул. Сім'ї Глодан, 10;

вул. Академіка Корольова, 9;

вул. Наукова, 58;

вул. Академіка Корольова, 94.

Хаджибейський район:

вул. Космонавтів, 68;

вул. Філатова, 66;

вул. Тираспольська, 25;

вул. Бугаївська, 46.

У міськраді наголосили, що автоцистерни забезпечуватимуть саме технічною водою, яка не призначена для пиття.

Адреси бюветів в Одесі

Також воду можна набрати і в міських бюветних комплексах. За даними міськради, в Одесі діють 17 бюветів у чотирьох районах міста. Вода в них безкоштовна.

Київський район

Вул. Геранієва.

Просп. Князя Ярослава Мудрого, 1 (колишній просп. Академіка Глушка).

Просп. Небесної Сотні, 14.

6-та станція Великого Фонтану.

5. Вул. Просвіти, 1-Д (біля Меморіалу 411-ї берегової батареї).

Хаджибейський район

Вул. Іцхака Рабіна.

Вул. Інглезі.

Михайлівський сквер.

Вул. Дальницька, 25.

Вул. Космонавтів, 17-А.

Приморський район

Просп. Лесі Українки, 33 (колишній просп. Гагаріна).

Прохоровський сквер.

Сквер Мечникова.

Вул. Добровольців (колишня вул. Маршала Говорова).

Старобазарний сквер.

Пересипський район

Вул. Кримська.

Вул. Героїв оборони Одеси, 60-В.

В Одесі блекаут

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі сьогодні стався блекаут. Внаслідок удару по об'єкту ДТЕК без електрики залишилася 41 тисяча родин в Одеському та Роздільнянському районах. Згодом масштабні відключення охопили й Одесу. Близько 10:30 перебої зі світлом почалися по всій Одесі. В "Укренерго" підтвердили масштабне знеструмлення міста та прилеглих районів унаслідок удару росіян і назвали ситуацію в регіоні складною. Через відключення електроенергії тимчасово призупинено рух усіх трамваїв і тролейбусів. Ситуацію в місті ускладнює сильний штормовий вітер, який валить дерева.

Чому разом зі світлом зникає вода

В "Інфоксводоканалі" пояснили, що коли зникає світло, потужні насоси зупиняються і перестають подавати воду до будинків. Хоча підприємство й має 48 генераторів, які допомагають підтримувати роботу водопровідної системи під час знеструмлень. Однак потужне насосне обладнання не завжди можна одразу перемкнути на резервне живлення. Спочатку фахівці мають безпечно підключити генератори, потім повторно запустити насоси та заповнити трубопроводи водою.

Проте часті зупинки та повторні запуски обладнання створюють ще одну проблему. У трубах можуть виникати гідроудари, які призводять до аварійних поривів. У таких випадках ремонтним бригадам доводиться додатково усувати пошкодження мереж. В "Інфоксводоканалі" радять одеситам тримати вдома невеликий запас води на випадок нових відключень.

Негода в Одесі

До проблем зі світлом та водою в Одесі додалася ще й негода. Через сильний вітер у місті падають дерева. За даними ДСНС, від ранку уже постраждали троє людей. Двох жінок медики забрали до лікарні ще до прибуття рятувальників, які згодом прибрали повалені дерева та звільнили проїзд. Під час третього виклику працівники ДСНС на ношах перенесли постраждалого до медиків.

Новини.LIVE повідомляли про масовану атаку росіян на центр Одеси 18 листопада. Окупанти тричі атакували місто реактивними безпілотниками. Загинули четверо людей, ще 17 постраждали. Росіяни пошкодили житлові будинки, магазини, автомобілі та інші цивільні об'єкти. У 16 багатоквартирних будинках вибило 324 вікна.

Раніше Новини.LIVE розповідали про наслідки ударів росіян по підприємствах на Одещині 16 листопада. Окупанти пошкодили виробничі приміщення та обладнання, завдавши підприємцям значних збитків. Зокрема, на одному з підприємств із виробництва гофрокартону згоріла будівля разом із продукцією та технікою. Після пожежі рятувальники розбирали завали, а власники оцінювали масштаби руйнувань.