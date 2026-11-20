Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE

В Одессе из-за блэкаута возникли проблемы с централизованным водоснабжением. Чтобы жители могли набрать воду, городские власти организовали работу автоцистерн в четырех районах города. Воду будут доставлять в жилые кварталы, пока водоснабжение не возобновится. В городе по-прежнему сложная ситуация с электроснабжением, к тому же к этому добавились непогода и сильный ветер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и "Инфоксводоканал"

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Где набрать воду в Одессе

По информации горсовета, на время отсутствия централизованного водоснабжения в Одессе будут работать автоцистерны с технической водой. Их разместят во всех четырёх районах города.

Пересыпский район:

парк Энтузиастов;

ул. 28-й бригады, 29 (напротив арки);

ул. Жолио-Кюри, 26;

ул. Князя Владимира Великого, 70.

Приморский район:

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ул. Маразлиевская, 1а;

ул. Колонтаевская, 8;

ул. Тираспольская, 13;

ул. Педагогическая, 46а.

Киевский район:

ул. Семьи Глодан, 10;

ул. Академика Королева, 9;

ул. Научная, 58;

ул. Академика Королева, 94.

Хаджибейский район:

ул. Космонавтов, 68;

ул. Филатова, 66;

ул. Тираспольская, 25;

ул. Бугаевская, 46.

В горсовете подчеркнули, что автоцистерны будут поставлять именно техническую воду, которая не предназначена для питья.

Адреса бюветов в Одессе

Также воду можно набрать и в городских бюветных комплексах. По данным горсовета, в Одессе действуют 17 бюветов в четырёх районах города. Вода в них бесплатна.

Киевский район

Ул. Гераниева.

Просп. Князя Ярослава Мудрого, 1 (бывший просп. Академика Глушко).

Просп. Небесной Сотни, 14.

6-я станция Большого Фонтана.

5. Ул. Просвиты, 1-Д (возле Мемориала 411-й береговой батареи).

Хаджибейский район

Ул. Ицхака Рабина.

Ул. Инглези.

Михайловский сквер.

Ул. Дальницкая, 25.

Ул. Космонавтов, 17-А.

Приморский район

Просп. Леси Украинки, 33 (бывший просп. Гагарина).

Прохоровский сквер.

Сквер Мечникова.

Ул. Добровольцев (бывшая ул. Маршала Говорова).

Старобазарный сквер.

Пересыпский район

Ул. Крымская.

Ул. Героев обороны Одессы, 60-В.

В Одессе произошел блэкаут

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе сегодня произошел блэкаут. В результате удара по объекту ДТЭК без электричества остались 41 тысяча семей в Одесском и Раздельнянском районах. Впоследствии масштабные отключения охватили и Одессу. Около 10:30 перебои с электричеством начались по всей Одессе. В "Укрэнерго" подтвердили масштабное отключение электроэнергии в городе и прилегающих районах в результате удара со стороны России и назвали ситуацию в регионе сложной. Из-за отключения электроэнергии временно приостановлено движение всех трамваев и троллейбусов. Ситуацию в городе осложняет сильный штормовой ветер, который валит деревья.

Почему вместе со светом пропадает вода

В "Инфоксводоканале" объяснили, что когда пропадает свет, мощные насосы останавливаются и перестают подавать воду в дома. Хотя у предприятия и есть 48 генераторов, которые помогают поддерживать работу водопроводной системы во время отключений электроэнергии. Однако мощное насосное оборудование не всегда можно сразу переключить на резервное питание. Сначала специалисты должны безопасно подключить генераторы, затем повторно запустить насосы и наполнить трубопроводы водой.

Однако частые остановки и повторные запуски оборудования создают еще одну проблему. В трубах могут возникать гидроудары, которые приводят к аварийным прорывам. В таких случаях ремонтным бригадам приходится дополнительно устранять повреждения сетей. В «Инфоксводоканале» советуют одесситам держать дома небольшой запас воды на случай новых отключений.

Непогода в Одессе

К проблемам со светом и водой в Одессе добавилась ещё и непогода. Из-за сильного ветра в городе падают деревья. По данным ГСЧС, с утра уже пострадали три человека. Двух женщин медики доставили в больницу ещё до прибытия спасателей, которые впоследствии убрали поваленные деревья и освободили проезд. Во время третьего вызова сотрудники ГСЧС на носилках перенесли пострадавшего к медикам.

Новини.LIVE сообщали о массированной атаке россиян на центр Одессы 18 ноября. Оккупанты трижды атаковали город реактивными беспилотниками. Погибли четыре человека, ещё 17 пострадали. Россияне повредили жилые дома, магазины, автомобили и другие гражданские объекты. В 16 многоквартирных домах выбило 324 окна.

Ранее Новини.LIVE сообщали о последствиях ударов россиян по предприятиям в Одесской области 16 ноября. Оккупанты повредили производственные помещения и оборудование, нанеся предпринимателям значительный ущерб. В частности, на одном из предприятий по производству гофрокартона сгорело здание вместе с продукцией и техникой. После пожара спасатели расчищали завалы, а владельцы оценивали масштабы разрушений.