Люди на місці влучання в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росіяни продовжують атакувати Одесу, обираючи для ударів людні місця та об'єкти, від яких залежить життя міста. Під загрозою залишаються мости регіону, водопостачання та енергетика. Таку тактику окупанти застосовують від початку повномасштабного вторгнення, щоб посилити тиск на мирних жителів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника Української добровольчої армії Сергія Братчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

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Удари по центру Одеси

За словами Сергія Братчука, під час нещодавньої атаки росіяни спрямували реактивні безпілотники на історичний центр Одеси. Це сталося вдень, коли містяни перебували на вулицях. Речник звернув увагу на особливість такої зброї: у певний момент двигун дрона може вимкнутися, тому люди не чують його наближення.

"Ці реактивні дрони, вони, ви знаєте, падають, вимикають свої двигуни, їх не чути, де вони можуть влучити. Це теж був елемент залякування", — сказав Сергій Братчук.

Атаки на міст у Затоці

Загроза для Одеси не обмежується безпілотниками. Росіяни атакують міст у Затоці від початку повномасштабного вторгнення. За словами Сергія Братчука, окупанти роками б'ють по транспортній інфраструктурі України, намагаючись порушити логістику. Такі атаки він пов'язує не лише з військовими цілями, а й із тиском на населення.

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"Серед мостів у нас теж є такий символ — міст у Затоці Одеської області. Ворог з першого дня повномасштабки його б'є", — зазначив Сергій Братчук.

Атаки на водопостачання Одеси

Транспортні шляхи не єдині об'єкти, які росіяни намагаються вивести з ладу. Сергій Братчук нагадав, що загарбники вже атакували системи водопостачання Одеси. Він також згадав блекаути, з якими українці стикаються від 2022 року, та нинішні удари по об'єктах тепло- й енергопостачання.

"Вони били по водопостачанню, намагалися руйнувати водопостачання Одеси. Енергетична інфраструктура, блекаути, те, що ми з вами проходимо з 22-го року", — розповів Сергій Братчук.

Усі ці атаки речник пов'язує з прагненням росіян виснажити українське суспільство. На його думку, окупанти розраховують, що постійна небезпека, руйнування та перебої з найнеобхіднішими послугами зрештою змусять людей втратити стійкість.

"Це намагання сьогодні більше вплинути, зруйнувати максимально все і вплинути на наш емоційний стан, розділити нас, примусити до капітуляції", — наголосив Сергій Братчук.

Новини.LIVE писали, що вранці 20 листопада росіяни атакували енергетичний об'єкт на Одещині. Через обстріл десятки тисяч родин залишилися без електрики, а близько 10:30 перебої зі світлом почалися по всій Одесі. Ситуацію ускладнює сильний штормовий вітер, який валить дерева та порушує рух міського електротранспорту.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після атак росіян 18 листопада до міських лікарень направили 17 постраждалих. За словами директорки департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олени Колоденко, люди надходили з множинними та уламковими пораненнями, переломами й акубаротравмами. Серед найтяжчих ушкоджень була травматична ампутація кисті. У одного з пацієнтів іншої лікарні медики діагностували опіки.