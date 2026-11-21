Люди на месте происшествия в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россияне продолжают наносить удары по Одессе, выбирая в качестве целей людные места и объекты, от которых зависит жизнь города. Под угрозой остаются мосты региона, водоснабжение и энергетика. Такую тактику оккупанты применяют с начала полномасштабного вторжения, чтобы усилить давление на мирных жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в эфире телемарафона "Ми — Україна".

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Удары по центру Одессы

По словам Сергея Братчука, во время недавней атаки россияне направили реактивные беспилотники на исторический центр Одессы. Это произошло днем, когда горожане находились на улицах. Пресс-секретарь обратил внимание на особенность такого оружия: в определенный момент двигатель дрона может выключиться, поэтому люди не слышат его приближения.

"Эти реактивные дроны, они, как вы знаете, падают, выключают свои двигатели, их не слышно, и неизвестно, куда они могут попасть. Это тоже был элемент запугивания", — сказал Сергей Братчук.

Атаки на мост в Затоке

Угроза для Одессы не ограничивается беспилотниками. Россияне атакуют мост в Затоке с начала полномасштабного вторжения. По словам Сергея Братчука, оккупанты годами наносят удары по транспортной инфраструктуре Украины, пытаясь нарушить логистику. Такие атаки он связывает не только с военными целями, но и с давлением на население.

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"Среди мостов у нас тоже есть такой символ — мост в Затоке Одесской области. Враг с первого дня полномасштабно его бомбит", — отметил Сергей Братчук.

Атаки на водоснабжение Одессы

Транспортные пути — не единственные объекты, которые россияне пытаются вывести из строя. Сергей Братчук напомнил, что захватчики уже атаковали системы водоснабжения Одессы. Он также упомянул отключения электроэнергии, с которыми украинцы сталкиваются с 2022 года, и нынешние удары по объектам тепло- и энергоснабжения.

"Они наносили удары по системам водоснабжения, пытались разрушить водоснабжение Одессы. Энергетическая инфраструктура, отключения электроэнергии — то, через что мы с вами проходим с 22-го года", — рассказал Сергей Братчук.

Все эти атаки пресс-секретарь связывает со стремлением россиян измотать украинское общество. По его мнению, оккупанты рассчитывают, что постоянная опасность, разрушения и перебои с самыми необходимыми услугами в конечном итоге заставят людей потерять стойкость.

"Это попытка сегодня оказать большее влияние, разрушить как можно больше и повлиять на наше эмоциональное состояние, разделить нас, заставить капитулировать", — подчеркнул Сергей Братчук.

Новини.LIVE сообщали, что утром 20 ноября россияне атаковали энергетический объект в Одесской области. Из-за обстрела десятки тысяч семей остались без электричества, а около 10:30 перебои со светом начались по всей Одессе. Ситуацию осложняет сильный штормовой ветер, который валит деревья и нарушает движение городского электротранспорта.

Также Новини.LIVE сообщали, что после атак россиян 18 ноября в городские больницы доставили 17 пострадавших. По словам директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Елены Колоденко, люди поступали с множественными и осколочными ранениями, переломами и акубаротравмами. Среди самых тяжелых повреждений была травматическая ампутация кисти. У одного из пациентов другой больницы медики диагностировали ожоги.