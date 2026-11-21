Церемонія прощання з Христиною Лисенко. Фото: Новини.LIVE

У редакції "Першого міського" Христина завжди знала, кому потрібна допомога, кого варто підбадьорити, а кому просто принести гарячого чаю. Вона вміла підтримати колег навіть у найважчі дні. Сьогодні ті, хто звик бачити її поруч щодня, зібралися на Таїровському кладовищі в Одесі. Тут попрощалися з Христиною Лисенко, життя якої 18 листопада обірвав російський дрон.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккєр з місця прощання.

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Близькі Христини Лисенко перебувають біля її труни під час церемонії прощання. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Христиною Лисенко

На кладовищі зібралися рідні, друзі та телевізійники. Серед них була випускова редакторка "Першого міського" Марина Романова. Вона багато років працювала разом із Христиною й розповіла, як колега допомагала редакції справлятися з найскладнішими робочими змінами.

"Працювати з Кріс — це було не просто безпечно, надійно. Це було так спокійно і сто відсотків. Ми знали, що навіть у такі шалені дні, коли так важко, коли ти вигрібаєш з останніх сил, ми впораємося. Тому що вона була в ньюзрумі завжди перша, надпрацьовита, наднадійна. Вона в ньюзрумі була головною. Вона страхувала нас усіх", — розповіла Марина Романова.

Учасники прощання стоять із запаленими свічками, серед них і випускаюча редакторака "Перший міський" Марина Романова. Фото: Новини.LIVE

Христина могла бути різкою, коли щось ішло не так, але швидко мирилася з колегами. Якщо бачила, що хтось виснажився, ставила чайник і приносила каву або чай. Марина Романова згадала й про іншу рису Христини, яку особливо цінували в редакції.

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"У неї був такий унікальний дар. Вона відчувала людей. Вона бачила їх наскрізь. Якщо їй щось не подобалося, вона могла дати прочухана. Але якщо вона відчувала доброту і щирість, вона та людина, яка могла б іти з тобою в бій. І ти знав, що це такий надійний фронт, надійний тил. Ньюзрум — це дуже важке місце. Особливо зараз. Але з нею було спокійно", — сказала Марина Романова.

Портрет загиблої медійниці Христини Лисенко тримають поруч із місцем проведення церемонії прощання. Фото: Новини.LIVE

Рідні та близькі сидять біля труни Христини Лисенко під час траурної церемонії. Фото: Новини.LIVE

Попрощатися з Христиною прийшла й речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна. Їхнє знайомство почалося майже шість років тому, коли Марина лише влаштувалася до пресслужби. Першою з телеканалу їй зателефонувала саме Христина. Відтоді вони часто спілкувалися, зокрема під час підготовки телевізійних ефірів.

"Це були не тільки робочі, це були і дружні стосунки. Скільки разів приходила на ефіри, які б не були важкі дні, що б не трапилося, яка б не була тема ефіру, ми з нею завжди жартували і сміялися. Вона якось просто в одну секунду могла розрядити будь-яку ситуацію", — згадала Марина Аверіна.

Речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна. Фото: Новини.LIVE

Учасники церемонії покладають квіти до труни Христини Лисенко на Таїровському кладовищі. Фото: Новини.LIVE

У той трагічний день речниця ДСНС разом із колегами працювала на місці влучання в центрі Одеси. Тоді вона ще не знала, що загинула її подруга.

"У цей день, коли трапилася ця біда, ми з колегами працювали на місці. Я навіть не могла подумати тоді просто, що це вона. Сьогодні тут так багато людей, знайомих, але дуже шкода, що ми зустрілися за таких обставин. Так шкода, мені просто дуже-дуже шкода", — сказала Марина Аверіна.

Люди обіймають одне одного під час прощання на Таїровському кладовищі. Фото: Новини.LIVE

Священнослужителі проводять церемонію прощання з Христиною Лисенко. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Одеси

У середу, 18 листопада, Христина Лисенко вийшла з дому та прямувала до редакції "Першого міського" в центрі Одеси. До офісу залишалося приблизно три квартали. Вона йшла вулицею Європейською, коли близько 10:07 пролунав перший вибух. Росіяни спрямували реактивний безпілотник на центральну частину міста. Христина загинула, так і не діставшись роботи.

Портрет Христини Лисенко у траурній рамці. Фото: Новини.LIVE

Упродовж наступних двох годин окупанти ще двічі атакували центр Одеси. Другий вибух пролунав приблизно о 10:59, третій — о 12:09. Загалом того дня росіяни вбили чотирьох людей. За пізнішими повідомленнями, ще 17 отримали поранення. Після ударів виникли пожежі. Росіяни пошкодили житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення, заклад освіти, магазини, кав'ярні, автомобілі й трамвай. Руйнування зачепили історичний центр Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Загибель медійниці засудили у світі

Новини.LIVE писали, що міжнародна організація "Репортери без кордонів" засудила загибель Христини Лисенко та закликала притягнути винних до відповідальності. За підрахунками RSF, вона стала 17-ю працівницею медіа, яка загинула у зв'язку з професійною діяльністю від початку повномасштабного вторгнення. До засудження загибелі медійниці долучилися й інші міжнародні організації, які захищають свободу преси.

Рідні, друзі та колеги зібралися на Таїровському кладовищі в Одесі, щоб попрощатися з Христиною Лисенко. Фото: Новини.LIVE

Букет червоних троянд із траурною стрічкою принесли на церемонію прощання. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що після атак росіян 18 листопада до міських лікарень направили 17 постраждалих. За словами директорки департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олени Колоденко, люди надходили з множинними та уламковими пораненнями, переломами й акубаротравмами. Серед найтяжчих ушкоджень була травматична ампутація кисті. У одного з пацієнтів іншої лікарні медики діагностували опіки.