Церемония прощания с Кристиной Лысенко. Фото: Новини.LIVE

В редакции "Першого міського" Кристина всегда знала, кому нужна помощь, кого стоит подбодрить, а кому просто принести горячего чая. Она умела поддержать коллег даже в самые тяжелые дни. Сегодня те, кто привык видеть её рядом каждый день, собрались на Таировском кладбище в Одессе. Здесь простились с Кристиной Лысенко, жизнь которой 18 ноября оборвал российский дрон.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Виктория Беккер с места прощания.

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Близкие Кристины Лысенко находятся у ее гроба во время церемонии прощания. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Кристиной Лысенко

На кладбище собрались родные, друзья и телевизионщики. Среди них была выпускающий редактор "Першого міського" Марина Романова. Она много лет работала вместе с Кристиной и рассказала, как коллега помогала редакции справляться с самыми сложными рабочими сменами.

"Работать с Крис — это было не просто безопасно и надежно. Это было так спокойно и на все сто процентов. Мы знали, что даже в такие сумасшедшие дни, когда так тяжело, когда ты выгрыбаешь из последних сил, мы справимся. Потому что она всегда была первой в новостной редакции, сверхтрудолюбивой, сверхнадежной. Она была главной в новостной редакции. Она прикрывала нас всех", — рассказала Марина Романова.

Участники прощания стоят с зажжёнными свечами, среди них и выпускаящая редакторака "Первый городской" Марина Романова. Фото: Новини.LIVE

Кристина могла быть резкой, когда что-то шло не так, но быстро мирилась с коллегами. Если видела, что кто-то устал, ставила чайник и приносила кофе или чай. Марина Романова вспомнила и о другой черте Кристины, которую особенно ценили в редакции.

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"У неё был такой уникальный дар. Она чувствовала людей. Она видела их насквозь. Если ей что-то не нравилось, она могла отчитать. Но если она чувствовала доброту и искренность, она была тем человеком, который мог бы пойти с тобой в бой. И ты знал, что это такой надежный фронт, надежный тыл. Ньюсрум — это очень тяжелое место. Особенно сейчас. Но с ней было спокойно", — сказала Марина Романова.

Портрет погибшей журналистки Кристины Лысенко держат рядом с местом проведения церемонии прощания. Фото: Новини.LIVE

Родные и близкие сидят у гроба Кристины Лысенко во время траурной церемонии. Фото: Новини.LIVE

Попрощаться с Кристиной пришла и пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина. Их знакомство началось почти шесть лет назад, когда Марина только устроилась в пресс-службу. Первой из телеканала ей позвонила именно Кристина. С тех пор они часто общались, в частности во время подготовки телевизионных эфиров.

"Это были не только рабочие, но и дружеские отношения. Сколько бы раз она ни приходила на эфиры, какими бы тяжелыми ни были дни, что бы ни случилось, какой бы ни была тема эфира, мы с ней всегда шутили и смеялись. Она как-то просто за одну секунду могла разрядить любую ситуацию", — вспомнила Марина Аверина.

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина. Фото: Новини.LIVE

Участники церемонии возлагают цветы к гробу Кристины Лысенко на Таировском кладбище. Фото: Новини.LIVE

В тот трагический день пресс-секретарь ГСЧС вместе с коллегами работала на месте попадания в центре Одессы. Тогда она еще не знала, что погибла ее подруга.

"В тот день, когда случилась эта беда, мы с коллегами работали на месте. Я даже не могла тогда просто подумать, что это она. Сегодня здесь так много людей, знакомых, но очень жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Так жаль, мне просто очень-очень жаль", — сказала Марина Аверина.

Люди обнимают друг друга во время прощания на Таировском кладбище. Фото: Новини.LIVE

Священнослужители проводят церемонию прощания с Кристиной Лысенко. Фото: Новини.LIVE

Обстрел Одессы

В среду, 18 ноября, Кристина Лысенко вышла из дома и направлялась в редакцию "Першого міського" в центре Одессы. До офиса оставалось примерно три квартала. Она шла по улице Европейской, когда около 10:07 раздался первый взрыв. Россияне направили реактивный беспилотник на центральную часть города. Кристина погибла, так и не добравшись до работы.

Портрет Кристины Лысенко в траурной рамке. Фото: Новости.LIVE

В течение следующих двух часов оккупанты еще дважды атаковали центр Одессы. Второй взрыв прогремел примерно в 10:59, третий — в 12:09. Всего в тот день россияне убили четырёх человек. По более поздним сообщениям, еще 17 человек получили ранения. После ударов возникли пожары. Россияне повредили жилые дома, административные и офисные помещения, учебное заведение, магазины, кафе, автомобили и трамвай. Разрушения затронули исторический центр Одессы, находящийся под охраной ЮНЕСКО.

Гибель журналистки осудили во всем мире

Новини.LIVE сообщали, что международная организация "Репортеры без границ" осудила гибель Кристины Лысенко и призвала привлечь виновных к ответственности. По подсчетам RSF, она стала 17-й сотрудницей СМИ, погибшей в связи с профессиональной деятельностью с начала полномасштабного вторжения. К осуждению гибели журналистки присоединились и другие международные организации, защищающие свободу прессы.

Родные, друзья и коллеги собрались на Таировском кладбище в Одессе, чтобы проститься с Кристиной Лысенко. Фото: Новини.LIVE

Букет красных роз с траурной лентой принесли на церемонию прощания. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что после атак россиян 18 ноября в городские больницы доставили 17 пострадавших. По словам директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Елены Колоденко, люди поступали с множественными и осколочными ранениями, переломами и акубаротравмами. Среди самых тяжелых повреждений была травматическая ампутация кисти. У одного из пациентов другой больницы медики диагностировали ожоги.