Люди набирают воду из автоцистерны. Фото: Новини.LIVE

В Одессе из-за повреждений энергосетей после атак россиян возникли масштабные перебои с электричеством, водой и теплоснабжением. Город временно остался без трамваев и троллейбусов, а школы на следующей неделе будут работать в дистанционном режиме. Для жителей организовали доставку воды и дополнительные автобусные маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", Одесский городской совет и городской департамент образования.

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Одесса без света

По информации "Укрэнерго", россияне серьезно повредили магистральные электросети, по которым электроэнергия поступает в Одессу и прилегающие населенные пункты. Из-за разрушений энергетики физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии. Проблема заключается также в повреждении оборудования, обеспечивающего передачу электроэнергии. Ремонтные бригады работали в течение 21 ноября и всю ночь. Однако из-за воздушных тревог и угрозы новых атак им приходится прерывать работы.

Утром 22 ноября энергетики приступили к частичному восстановлению электроснабжения объектов критической инфраструктуры. Для остальных потребителей специалисты готовят резервные схемы электроснабжения. Когда свет вернется во все дома, пока неизвестно. В "Укрэнерго" предупреждают, что из-за значительных повреждений полное восстановление займет время.

Как будут работать школы и детские сады

Из-за перебоев с электроэнергией, отоплением и водой со 23 по 27 ноября включительно все школы Одессы переходят на дистанционное обучение. Такое решение было принято в соответствии с алгоритмами городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В департаменте образования подчеркнули, что понимают: из-за длительных отключений дети не всегда смогут присоединиться к онлайн-урокам. Поэтому учителя подготовили видеозаписи занятий, которые ученики смогут просматривать в удобное время, когда у них будет электричество и доступ к интернету. Чтобы получить такие уроки, родителям нужно обратиться к классному руководителю или директору школы.

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Детские сады будут работать в ограниченном режиме. С 23 по 27 ноября там будут открываться только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры. Будет ли работать такая группа в конкретном учреждении, родителям сообщит администрация детского сада.

Где набрать воду

По информации "Инфоксводоканала", из-за масштабных отключений электроэнергии после атак россиян часть насосного оборудования осталась без электропитания. Мощности генераторов недостаточно для работы всех объектов, поэтому значительная часть Одессы и прилегающих населенных пунктов временно осталась без централизованного водоснабжения.

В настоящее время нет воды в Киевском районе Одессы, части Хаджибейского и Пересыпского районов, а также в ряде населенных пунктов Одесского района. Сотрудники водоканала поддерживают работу оборудования там, где это технически возможно. Из-за перебоев с водоснабжением организована доставка воды автоцистернами. По сообщению городского совета, с 09:00 они должны работать по следующим адресам.

Киевский район:

ул. Королева, 9;

ул. Королева, 94;

ул. Семьи Глодан, 10;

ул. Научная, 58.

Приморский район:

ул. Педагогическая, 46а;

ул. Транспортная, 8а.

Хаджибейский район:

Тираспольское шоссе, 25;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Филатова, 54;

ул. Ивана и Юрия Лип, 38.

Пересыпский район:

парк Энтузиастов, у входа;

ул. 28-й бригады, 29, напротив арки;

ул. Жолио-Кюри, 26;

просп. Князя Владимира Великого, 70;

ул. Лузановская, 67, возле офиса КК «Клевер»;

ул. Праведников мира, возле Слободского рынка.

Вода в автоцистернах — техническая. Фото: Новини.LIVE

Помимо автоцистерн, одесситы могут воспользоваться городскими бюветами, где воду выдают бесплатно. Согласно опубликованному в феврале 2026 года перечню, в городе насчитывается 17 бюветных комплексов.

Киевский район:

ул. Гераниева;

просп. Князя Ярослава Мудрого (Академика Глушко), 1;

просп. Небесной Сотни, 14;

6-я станция Большого Фонтана;

ул. Просвиты, 1д, возле мемориала 411-й батареи.

Хаджибейский район:

ул. Ицхака Рабина;

ул. Инглези;

Михайловский сквер;

ул. Дальницкая, 25;

ул. Космонавтов, 17а.

Приморский район:

просп. Леси Украинки, 33;

Прохоровский сквер;

сквер Мечникова;

ул. Добровольцев;

Старобазарный сквер.

Пересыпский район:

ул. Крымская;

ул. Героев обороны Одессы, 60в.

Как работает транспорт Одессы

Из-за отключения тяговых подстанций КП "Одессагородэлектротранс" 22 ноября в городе временно остановили все трамваи и троллейбусы. Чтобы пассажиры могли добраться до нужных районов, городские власти изменили график движения автобусов и запустили дополнительный транспорт на отдельных направлениях.

Вместо электротранспорта курсируют следующие автобусы и маршрутные такси:

Троллейбус №9: автобусы курсируют между ул. Инглези и ул. Ришельевской с интервалом примерно 30–40 минут.

Трамвай № 5: между Аркадией и железнодорожным вокзалом автобусы курсируют примерно раз в 60 минут.

Трамвай № 10: маршрутное такси № 121 курсирует от ул. Ицхака Рабина до Тираспольской площади. Количество автобусов увеличили.

Трамвай № 20: маршрутное такси № 20 связывает Херсонский сквер с Хаджибейским лиманом. Интервал движения составляет 60 минут.

Трамвай №27: в направлении от Старосинной площади до Переправы увеличили количество маршрутных такси №220а.

Троллейбус № 3: маршрутное такси № 233 курсирует от Заставы I до парка Шевченко с интервалом 30–40 минут.

Трамваи № 17 и № 18: отдельные участки их маршрутов дублируют автобусы № 127, № 146 и № 185.

Дополнительно запущены два автобуса №18 от Куликового поля до 14-й станции Великого Фонтана. Стоимость проезда в автобусах, работающих в режиме маршрутного такси, составляет 25 гривен. Пассажиры льготных категорий перевозятся в соответствии с действующим законодательством.

Где получить помощь

Пока энергетики восстанавливают электросети, в Одесской области работают 464 пункта стойкости, из них 278 — в Одессе. В городе действует 161 коммунальный пункт и ещё 117, организованных ответственным бизнесом. Здесь можно зарядить телефоны и другие устройства, воспользоваться интернетом, согреться и получить необходимую помощь. За прошедшие сутки в Пункты несокрушимости обратились 372 человека, в том числе 325 в Одессе. Адреса и расположение ближайших пунктов доступны на официальной карте.

Люди заряжают телефоны. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали о массированной атаке россиян на центр Одессы 18 ноября. Оккупанты трижды атаковали город реактивными беспилотниками. Погибли четыре человека, ещё 17 пострадали. Россияне повредили жилые дома, магазины, автомобили и другие гражданские объекты. В 16 многоквартирных домах выбило 324 окна.

Ранее Новини.LIVE сообщали о последствиях ударов россиян по предприятиям в Одесской области 16 ноября. Оккупанты повредили производственные помещения и оборудование, нанеся предпринимателям значительный ущерб. В частности, на одном из предприятий по производству гофрокартона сгорело здание вместе с продукцией и техникой. После пожара спасатели расчищали завалы, а владельцы оценивали масштабы разрушений.