Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Одеса поступово відновлюється після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. У місті вже повернули воду та електропостачання для критичних об’єктів, а комунальники продовжують відновлювати тепло. Водночас через нестачу електроенергії трамваї й тролейбуси поки не курсують, а для пасажирів організували автобусне сполучення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на президента України Володимира Зеленського, очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

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Яка ситуація в Одесі

Останні кілька днів Одеса та область переживають складний період через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Під атаками опинилися лінії електропередачі, підстанції та магістральна мережа, яка забезпечує передачу електроенергії до Одеси й прилеглих громад. Президент України Володимир Зеленський після селекторної наради щодо ліквідації наслідків російських ударів повідомив, що ситуація в регіоні залишається вкрай складною.

"Росіяни спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх. Протидіємо", — наголосив президент.

Він додав, що під час наради обговорили з міністром енергетики та іншими урядовцями прискорення ремонтних робіт.

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Масштаб руйнувань значний, тому відновлення потребує часу. Водночас енергетикам та іншим залученим службам уже вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури й частину споживачів.

В Одесі та Одеському районі продовжують діяти екстрені відключення без графіків. Пошкоджене обладнання поки не дозволяє одночасно забезпечити електроенергією всіх споживачів.

Вода та опалення

Заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко розповів, що останні дві доби для міста були особливо складними через наслідки російських ударів.

"Останні дві доби для Одеси дійсно дуже складні. Наслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі в області місто залишається без електро-, тепло- та водопостачання. Енергетики та комунальні служби цілодобово докладають зусиль, щоб повернути місто до нормального життя", — зазначив він.

За словами Красиленка, завдяки резервному живленню водопостачання вже відновили в усіх районах Одеси. Однак у частині багатоповерхівок можливі перебої через проблеми з підкачкою води. Наразі визначають адреси, де для стабільної роботи системи потрібно підключити генератори.

За інформацією очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, триває відновлення опалення. Із 11 великих котелень Одеси вже працюють дев'ять, ще дві котельні та ТЕЦ перебувають на етапі запуску. Крім того, працюють 130 малих котелень, а ще 18 мають запустити найближчим часом. Наразі тепло вже подали для 186 тисяч абонентів. Тимчасово без опалення залишаються близько 79 тисяч споживачів.

Як працюватимуть школи та дитсадки

Через перебої з електропостачанням усі школи та дитячі садки Одеси тимчасово перейшли на дистанційне навчання. Водночас у закладах уже почали відновлювати опалення. За інформацією міської влади, школи та дитсадки, у яких 23 листопада відновили теплопостачання, 24 листопада працюватимуть у звичному режимі. Батькам радять уточнювати інформацію щодо роботи конкретного закладу безпосередньо в його адміністрації.

Як працює транспорт

Через нестачу електроенергії одеські трамваї та тролейбуси поки не курсують. Для перевезення пасажирів на маршрути вийшли соціальні автобуси. Приватні перевізники також збільшили кількість автобусів. Лікарні Одеси забезпечені резервними джерелами живлення та продовжують працювати. Для підтримки мешканців у місті цілодобово відкритий 291 Пункт незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефони та скористатися інтернетом.

В області також продовжують працювати Пункти незламності. Адреси найближчих пунктів можна знайти на офіційному сайті.

Які обмеження діють в інших областях

Під час селекторної наради Володимир Зеленський також заслухав доповіді про ситуацію з енергопостачанням у Дніпрі та області, на Харківщині, Запоріжжі, у Києві, на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині. Окремо обговорили залучення сил для вирішення проблем у Слов'янську та Краматорську.

Водночас 23 листопада в частині областей України діють планові обмеження електропостачання. Для промислових споживачів застосовують графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від однієї до чотирьох черг. Актуальну інформацію потрібно перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

Україна прискорює отримання ППО

Окремо президент доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони активізувати комунікацію з міжнародними партнерами, щоб прискорити постачання систем протиповітряної оборони. За словами Зеленського, є конкретні країни, які можуть допомогти Україні. Також він наголосив на необхідності подолати затримки з постачанням американських ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3.

Крім того, Головне управління розвідки доповіло про оновлені російські плани ударів. Президент обговорив їх із Головнокомандувачем ЗСУ та наголосив на необхідності повного виконання визначених завдань із захисту країни.

Зазначимо, в Одесі розглядають можливість встановлення власних джерел тепла та електроенергії в багатоквартирних будинках. Це дозволило б зменшити залежність мешканців від централізованого опалення, яке особливо вразливе під час атак росіян. Міська влада готова обговорювати фінансову підтримку ОСББ, які захочуть долучитися до такого проєкту.

Також, на Одещині 23 та 24 листопада змінили рух приміських поїздів у колосівському напрямку. Частину рейсів тимчасово скасували, а один поїзд вирушить за зміненим маршрутом, що вплине на сполучення між населеними пунктами. Причина — відсутність напруги в контактній мережі. Пасажирам варто врахувати ці зміни під час планування поїздок.