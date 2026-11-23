Маршрутка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі 23 листопада тимчасово зупинили рух трамваїв і тролейбусів через масштабне знеструмлення після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Щоб містяни могли пересуватися містом, збільшили кількість соціальних автобусів і запустили маршрути за схемами електротранспорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Чому в Одесі не працює електротранспорт

У понеділок, 23 листопада, в Одесі тимчасово припинили роботу міського електротранспорту. Причиною стало масштабне знеструмлення, спричинене російськими атаками на енергетичну інфраструктуру. Через відсутність електропостачання не працюють тягові підстанції КП "Одесміськелектротранс". Тому трамваї та тролейбуси наразі не можуть виходити на маршрути.

Щоб забезпечити транспортне сполучення між районами міста, комунальники змінили роботу соціальних автобусів. Також збільшили кількість автобусів, які курсують за схемами трамвайних і тролейбусних маршрутів.

Розклад соціальних автобусів

На 23 листопада змінили графіки кількох соціальних маршрутів. Автобуси курсуватимуть за такими напрямками:

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Маршрут С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади"

Від залізничного вокзалу (площа Старосінна) автобуси відправлятимуться о 06:58, 08:10, 08:35, 09:02, 09:38, 10:30, 11:06, 11:42, 14:58, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50 та 18:50. У зворотному напрямку, від вулиці 28-ї бригади, рейси заплановані на 06:45, 07:20, 07:42, 08:18, 09:10, 09:46, 10:22, 10:58, 14:30, 15:06, 15:42, 16:18, 17:10, 17:50, 18:30 та 19:10.

Маршрут С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат (вул. Семена Палія)"

Від залізничного вокзалу (площа Старосінна) автобуси вирушатимуть о 06:20, 06:50, 08:00, 08:40, 09:10, 16:30, 17:30, 18:30 та 19:50. Від Дитячого комбінату на вулиці Семена Палія автобуси відправлятимуться о 06:45, 07:20, 07:50, 09:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40 та 19:40.

Маршрут С3 "вул. С. Ріхтера — вул. Дігтярна"

Від вулиці Святослава Ріхтера автобуси курсуватимуть о 07:15, 09:15, 13:45 та 16:15. У зворотному напрямку, від вулиці Дігтярної, відправлення заплановані на 08:15, 10:15, 14:45 та 17:15.

Маршрут С4 "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна"

Від Тираспольського шосе автобуси вирушатимуть о 07:30, 09:30, 13:30 та 16:30. Окремі рейси від зупинки "Західне кладовище" заплановані на 09:20 та 13:10. У зворотному напрямку, від вулиці Дігтярної (площа Менделе Мойхер-Сфоріма), автобуси відправлятимуться о 08:30, 10:30 та 18:00. Рейси о 08:30 та 10:30 прямують до Західного кладовища.

Маршрут С6 "ТЦ "Меркурій" (вул. Семена Палія) — Західне кладовище"

Роботу цього соціального маршруту тимчасово призупинили.

Маршрут С10 "Залізничний вокзал — Клінічний санаторій ім. Пирогова (курорт "Куяльник")"

Від Клінічного санаторію ім. Пирогова автобуси відправлятимуться о 06:20, 07:45, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 та 18:00. Від залізничного вокзалу рейси заплановані на 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 та 17:00.

Маршрутки замість електротранспорту

Окрім соціальних маршрутів, в Одесі організували автобусне сполучення за схемами електротранспорту. Частина автобусів працюватиме за окремим графіком, а на деяких напрямках збільшили кількість машин. Зокрема, автобуси курсуватимуть за такими маршрутами:

Автобус за схемою тролейбусного маршруту №8 "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал"

Від Суперфосфатного заводу відправлення заплановані на 06:30, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 10:05, 10:45, 11:25, 12:25, 13:05, 13:45, 14:25, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25 та 19:45. Від залізничного вокзалу автобуси вирушатимуть о 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:40 та 20:20.

Автобус за схемою тролейбусного маршруту №12 "вул. Архітекторська — вул. Святослава Ріхтера"

Від обох кінцевих зупинок автобуси відправлятимуться о 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15 та 19:15.

Автобус за схемою трамвайного маршруту №26 "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал"

Від вулиці Архітекторської автобуси курсуватимуть о 07:02, 07:34, 07:50, 08:06, 08:38, 09:10, 09:26, 09:42, 10:14, 10:46, 11:02, 12:32, 12:48, 13:20, 14:24, 14:56, 15:28, 15:44, 16:00, 16:32, 17:04, 17:20, 17:38, 18:10, 18:42 та 18:58. Від залізничного вокзалу (площа Старосінна) відправлення заплановані на 07:15, 07:47, 08:19, 08:35, 08:51, 09:23, 09:55, 10:05, 10:27, 10:59, 11:31, 11:47, 13:23, 13:39, 14:11, 14:43, 15:15, 15:47, 16:19, 16:35, 16:51, 17:23, 17:55, 18:11, 18:15, 18:27, 18:59, 19:32 та 19:50.

Автобус за схемою трамвайного маршруту №10 "вул. Іцхака Рабіна — Залізничний вокзал"

Від вулиці Іцхака Рабіна автобуси відправлятимуться о 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 та 18:30. Від залізничного вокзалу рейси заплановані на 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 та 19:00.

Автобус за схемою трамвайного маршруту №15 "Одеса-Товарна — пл. Тираспольська — Слобідський ринок"

Від станції "Одеса-Товарна" на площі Олексіївській автобуси вирушатимуть о 06:57, 07:39, 08:21, 10:03, 10:45, 12:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03 та 18:45. Від Слобідського ринку рейси заплановані на 06:57, 07:39, 08:21, 09:03, 10:45, 11:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03, 18:45 та 19:27.

Автобус за схемою трамвайного маршруту №17 "Куликове поле — 14-та станція Великого Фонтану"

Від Куликового поля автобуси відправлятимуться о 07:02, 07:34, 08:06, 08:38, 09:10, 09:58, 10:46, 11:50, 12:22, 12:54, 13:26, 14:14, 15:02, 16:06, 16:38, 17:10, 17:42, 18:14 та 18:46. Від 14-ї станції Великого Фонтану автобуси курсуватимуть о 07:02, 07:34, 08:06, 08:38, 09:10, 09:42, 10:30, 11:18, 12:22, 12:54, 13:26, 13:58, 14:46, 15:34, 16:38, 17:10, 17:42, 18:14, 18:46 та 19:18.

Автобус за схемою трамвайного маршруту №21 "пл. Тираспольська — ст. Застава-II"

Від площі Тираспольської автобуси вирушатимуть о 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 та 18:30. Від станції Застава-II відправлення заплановані на 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 та 19:00.

Які маршрутки замінюють електротранспорт

За іншими напрямками автобуси працюватимуть у режимі маршрутного таксі. На частині маршрутів збільшили кількість транспорту, щоб зменшити інтервали очікування. Зокрема:

№9 за схемою тролейбусного маршруту "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська". Інтервал руху становитиме 20–30 хвилин.

№5 за схемою трамвайного маршруту "Аркадія — Залізничний вокзал". Автобуси курсуватимуть з інтервалом 40 хвилин.

№121 за схемою трамвайного маршруту "вул. Іцхака Рабіна — пл. Тираспольська". На лінію випустили більше автобусів, інтервал руху становитиме 10–12 хвилин.

№20т за схемою трамвайного маршруту "Херсонський сквер — Хаджибейський лиман".

№220а за схемою трамвайного маршруту "пл. Старосінна — Переправа". На цьому напрямку посилили роботу маршрутних таксі.

№233 за схемою тролейбусного маршруту "Застава I — парк Шевченка". Інтервал руху становитиме 20–30 хвилин, кількість автобусів збільшили.

Також за схемами трамвайних маршрутів №17 та №18 працюватимуть міські автобуси №127, №146 та №185. Вони дублюють рух електротранспорту на різних ділянках, а кількість машин на цих напрямках збільшили.

Вартість проїзду та контакти

Проїзд в автобусах, які працюють у режимі маршрутного таксі, коштує 25 гривень. Пільгові категорії пасажирів перевозять відповідно до вимог чинного законодавства. В соціальних автобусах проїзд безкоштовний для усіх пасажирів.

У міському транспортному підприємстві також попередили, що оприлюднений розклад має інформаційний характер. Фактичний час прибуття автобусів може змінюватися через дорожню ситуацію, затримки або тимчасове зняття машин із маршрутів з технічних причин.

Детальнішу інформацію про роботу соціальних автобусів можна отримати в інформаційному центрі за телефонами:

(048) 717 54 54;

(048) 717 54 77.

Центр працює з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 20:00.

Варто додати, що у грудні одесити користуватимуться громадським транспортом за тарифами, які діють після літнього подорожчання маршруток. Найдорожчими залишаються поїздки приватними автобусами. Трамваї та тролейбуси коштують дешевше, а на окремих соціальних маршрутах проїзд досі безкоштовний.

Також зазначимо, у грудні одесити зможуть безкоштовно залишати автомобілі на сезонних муніципальних парковках біля одеських пляжів. У центральній частині міста продовжать діяти платні майданчики. Крім звичайних штрафів за порушення правил стоянки, автомобілістам варто врахувати нові правила відповідальності за блокування трамваїв і тролейбусів.